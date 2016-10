Schwangere als Drogenkurierin

Drogen im Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro hat eine 25-Jährige bei sich gehabt, die von der Polizei am Sonntag beim Bahnhof Meidling festgenommen hat. Die schwangere Frau ist nicht geständig und sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizisten hielten die aus Nigeria stammende Frau gegen 0.45 Uhr an. Sie verhielt sich auffällig und machte unterschiedliche Angaben zu ihrer Identität. Sie wurde in ein Spital gebracht, wo die Polizisten die Drogen entdeckten. Die Frau hatte 75 Bodypacks in Unterhose und BH versteckt. Die 886,5 Gramm Kokain haben laut Polizei einen Straßenverkaufswert von mehr als 100.000 Euro.

LPD Polizei

„Drogen von 50- bis 100 Jahre alten Mann“

Die Festgenommene war nicht geständig, berichtete die Polizei am Mittwoch. In ihrer Einvernahme gab sie an, dass sie die Drogen von einem 50- bis 100-jährigen Mann erhalten hatte, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Die Frau befindet sich in U-Haft.

Im Bereich des Bahnhofs Meidling kam es laut Polizei zuletzt mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen nord- und westafrikanischen Drogendealern. Deshalb führten die Ermittler des Landeskriminalamts Wien Außenstelle West gemeinsam mit Beamten der sogenannten Ausgleichsmaßnahmen-Schengen (AGM) die Schwerpunktaktion durch.