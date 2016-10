Pläne für Begegnungszone in Otto-Bauer-Gasse

Die Diskussion um die nächste Begegnungszone in Mariahilf geht weiter. Nach der Mariahilfer Straße könnte nun auch die Otto-Bauer-Gasse zu einer Begegnungszone werden. Was SPÖ und Grüne freut, sorgt bei der FPÖ für Proteste.

Der obere Bereich der Otto-Bauer-Gasse - zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse könnte demnächst zur Begegnungszone werden. Zumindest wenn es nach Bezirksvorsteher Markus Rumelhart von der SPÖ geht. Wann und ob es überhaupt eine konkrete Umsetzung geben wird, ist jedoch noch nicht klar. In jedem Fall soll es im Vorfeld eine Anrainerbefragung geben. Einen Baubeginn vor 2017 schließt die Bezirksvorstehung aber aus.

Der Vorschlag wird momentan mit allen Interessensvertretern diskutiert. Die SPÖ und die Grünen sind dafür. Die ÖVP will lediglich einen neuen Straßenbelag für Fahrbahn und Gehsteig. Bei der FPÖ sieht man eine weitere Begegnungszone hingegen als Geldverschwendung an. Für die restlichen Seitengassen der Mariahilfer Straße hat die SPÖ Mariahilf ebenfalls Pläne: Die Webgasse oder die Stumpergasse könnten demnächst auch zu Begegnungszonen werden.

Vielerorts entstehen Begegnungszonen

Die neue Mariahilfer Straße ist seit der Umgestaltung großteils autofrei. Auch in den angrenzenden Bezirken Mariahilf und Neubau ist der Verkehr insgesamt weniger geworden. Für manche Anrainer hat sich die Verkehrssituation aber verschlechtert - mehr dazu in „Mahü“-Umbau: Gewinner und Verlierer.

In der Inneren Stadt entsteht derzeit ebenfalls eine Begegnungszone. Derzeit läuft die Umgestaltung der Herrengasse in eine Begegnungszone. Im November soll alles fertig sein, laut Initiatoren hält der Zeitplan. Umstände machen aber die Fiaker - sie bekommen eine eigens betonierte Spur - mehr dazu in Betonspur für Fiaker in Begegnungszone.

Am Naschmarkt entstand im Zuge der Renovierung eine Begegnungszone. Sechs Monate lang ist die Schleifmühlbrücke dafür erneuert worden. Die neue Begegnungszone verbindet die Wieden und Mariahilf - mehr dazu in Verkehrsberuhigung sorgt für Unruhe