Sieben Fahrzeuge in Garage in Flammen

In einem Parkdeck in Ottakring ist in der Nacht auf Donnerstag aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden zerstört. Die Feuerwehr war mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Vier Motorräder und drei Personenkraftwägen waren in Brand geraten. Geringe Mengen des dabei entstandenen Brandrauches waren in einen Teil der angrenzenden Betriebsstätte eingedrungen. Diese leichte Verrauchung wurde von der Brandmeldeanlage des Betriebes erfasst und die Feuerwehr alarmiert.

MA 68 Lichtbildstelle

Rauchmelder schlug an

Von den erstankommenden Feuerwehrkräften wurde im Zuge der Erkundung der Brand mehrerer Fahrzeuge im an die Betriebsstätte angrenzenden Parkdeck festgestellt. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, wobei dem Wasser noch ein spezielles Schaummittel beigesetzt wurde.

Parallel dazu wurde das Parkdeck auf eventuell anwesende Personen durchsucht. Feuerwehrleute brachten einen Mann ins Freie. Die Betriebsstätte wurde mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät entraucht.

Brandstiftung möglich

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Am Donnerstagvormittag waren die Brandermittler des Landeskriminalamtes noch an Ort und Stelle. Es wurde unter anderem überprüft, ob Brandbeschleuniger eingesetzt wurde.