Fünf IS-Sympathisanten vor Gericht

Fünf Jugendliche müssen sich seit heute am Straflandesgericht verantworten. Sie sollen geplant haben, sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Der Prozess ist für drei Tage anberaumt, Urteile werden am 19. Oktober erwartet.

Am Wiener Landesgericht hat am Vormittag der Prozess gegen fünf Jugendliche begonnen, die sich laut Anklage der Terror-Miliz Islamischer Staat anschließen wollten. Die Angeklagten sind zwischen 15 und 17 Jahre alt - ein 16-Jähriger wurde im Mai auf dem Weg in das syrisch-türkische Grenzgebiet in Bulgarien festgenommen

Schüler und bei AMS gemeldet

Großes Medieninteresse vor dem Prozess, als die fünf Jugendlichen in den Verhandlungssaal geführt werden - schon kurz nach Beginn wird die Öffentlichkeit dann von dem Verfahren ausgeschlossen. Die fünf Angeklagten wohnen in Simmering, zwei sind gebürtige Österreicher, die anderen stammen aus der Türkei, Afghanistan und Tschetschenien. Sie gehen noch zur Schule oder sind beim Arbeitsmarktservice gemeldet.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mitwirkung an einer terroristischen Vereinigung vor - im Mai wurde ein 16-Jähriger in Bulgarien festgenommen und nach Österreich zurückgebracht. Die Ausreisepläne der übrigen Angeklagten in das syrische Kriegsgebiet wurden noch in Wien gestoppt. Ein Angeklagter soll versucht haben, Buben im Alter von zehn und elf Jahren als IS-Kämpfer anzuwerben. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Mitwirkung an terroristschen Akivierung

Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren müssen sich wegen Mitwirkung an einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die Angeklagten haben tschetschenische bzw. türkische Wurzeln und dürften binnen kürzester Zeit von gläubigen Muslimen zu radikalen Glaubensverfechtern mutiert sein