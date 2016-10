Massenschlägerei: Elf Jugendliche vor Gericht

Elf Männer zwischen 16 und 22 Jahren stehen wegen einer Massenschlägerei im März dieses Jahres vor Gericht. Der Prozess ist auf mindestens vier Tage ausgelegt, die Urteile werden Mitte November erwartet.

Nach einer Massenschlägerei zwischen afghanischen und tschetschenischen Jugendlichen, die am 5. März 2016 vor einem Jugendzentrum in Wien-Brigittenau über die Bühne gegangen ist, hat die Staatsanwaltschaft Wien nun elf Burschen angeklagt. Es handelt sich dabei zum größten Teil um gebürtige Afghanen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren.

An der Schlägerei waren zumindest 30 Afghanen beteiligt, die im Unterschied zu den rund 25 Tschetschenen bewaffnet zu dem Treffen vor dem Jugendzentrum „Base 20“ in der Engerthstraße erschienen. Die Afghanen gingen mit Messern, Holzprügeln, Eisenstangen, Schraubenziehern, Ketten und Schlagringen auf die Gegner los. Sieben junge Tschetschenen, die sich nur mit ihren Fäusten und Fußtritten wehren konnten, blieben teilweise schwer verletzt liegen - mehr dazu in Schwerverletzte bei Massenschlägerei.

Facebook-Post als Auslöser

Vorangegangen war der Schlägerei eine Facebook-Eintragung eines 16-jährigen Afghanen, der am Vortag einen Tschetschenen beschimpft und beleidigt hatte. Am nächsten Abend trafen sich die zwei Kontrahenten mit Verstärkung zunächst in der Nähe der U6-Station Handelskai, wo es zu ersten tumultartigen Auseinandersetzungen kam.

Ein paar Stunden später kam es vor dem Jugendzentrum zur Auseinandersetzung, wobei beide Gruppen mittlerweile weiter angewachsen waren. Die Tschetschenen, die dazu noch in der Lage waren, flüchteten am Ende ins Jugendzentrum - mehr dazu in Großangriff wegen Beschimpfung der Mutter.

Angeklagte nicht geständig

Die von Betreuern der Einrichtung und Anrainern alarmierte Polizei nahm in der Nähe des Tatorts sechs Verdächtige fest. Im Zuge der Ermittlungen konnten fünf weitere Burschen ausgeforscht werden. Jene drei Afghanen, die zugestochen und für die schweren Verletzungen verantwortlich sein sollen, wurden in U-Haft genommen. Ihnen wirft der Staatsanwalt absichtliche schwere Körperverletzung vor. Allen elf Angeklagten legt er schwere gemeinschaftliche Gewalt zur Last. Die Angeklagten haben sich bisher durchwegs nicht geständig gezeigt.

