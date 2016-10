YouTube-Star löst Polizeieinsatz aus

Die Autogrammstunde der YouTube-Vloggerin „Bibi“ hat wegen des großen Fan-Ansturms von der Polizei vorzeitig beendet werden müssen. 4.000 vorwiegend Jugendliche hatten sich um die 23-Jährige gedrängt.

Ein Möbelgeschäft im Bezirk Landstraße hatte die deutsche Beauty-Video-Bloggerin „Bibi“ nach Wien eingeladen. Am Donnerstag stand um 15.30 Uhr eine Autogrammstunde auf dem Programm, zu der sich binnen kürzester Zeit Tausende junge Menschen eingefunden hatten, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. 4.000 vor allem Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren drückten derartig in Richtung Bühne, dass der Veranstalter die Polizei holen musste.

Menge war nicht zu beruhigen

Bis zu 3.000 Personen hätten unter lautstarken „Bibi“-Rufen für ein derart dichtes Gedränge gesorgt, dass rund 20 Beamte der Bereitschaftseinheit einschreiten mussten. Die Polizei habe versucht die Menge mittels Durchsagen zu beruhigen und in Schach zu halten. Dies war offenbar nicht gelungen.

Der Veranstalter beendete die Autogrammstunde nach Rücksprache mit der Polizei vorzeitig, sagte Maierhofer. Sieben Personen mussten laut Polizei auf Grund von Atemproblemen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Ein Mädchen erlitt einen epileptischen Anfall.

Wien ist „mega-schön“

„Bibi“, alias Bianca Heinicke, betreibt auf der Plattform YouTube gemeinsam mit ihrem Freund und Co-Star Julian Claßen einen Beauty-, Lifestyle- und Mode-Channel, der knapp vier Millionen Abonnenten hat. Obwohl die 23-Jährige wegen intransparenter Werbung mehrfach in die Kritik geraten ist, tat dies ihrer Beliebtheit keinerlei Abbruch. Die Kölnerin zeigte sich von dem großen Fan-Ansturm in Wien überwältigt. Die Stadt selbst fände sie „mega-schön“, wie Heinicke im Anschluss an die frühzeitig abgebrochene Autogrammstunde bei einer Pressekonferenz sagte.

