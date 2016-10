Parkdeckbrand gelegt: Mann festgenommen

Der Brand in einem Parkdeck am Donnerstag in Wien-Ottakring dürfte gelegt worden sein. Die Polizei stellte Spuren von Brandstiftung fest. Ein 32-jähriger Mann wurde noch am Tatort festgenommen, er leugnet die Tat allerdings.

Bei der Durchsuchung des kurz nach drei Uhr früh am Tatort festgenommenen Mannes wurden neben dem Diebesgut von Einbrüchen auch noch ein verbotener Totschläger sowie ein Baggy mit Heroin sichergestellt. In einer ersten Befragung gab der 32-Jährige an, nichts mit dem Brand sowie den Einbrüchen zu tun zu haben, hieß es in einer Aussendung der Exekutive.

MA 68 Lichtbildstelle

Vier Autos und drei Motorräder zerstört

Bei dem Brand waren in der Nacht auf Donnerstag in dem Parkhaus in der Huttengasse sieben Fahrzeuge zerstört worden. Vier Motorräder und drei Pkw wurden zum Raub der Flammen, berichtete die Feuerwehr - mehr dazu in Brandstiftung in Parkhaus?

Die Polizei ging von Anfang an von Brandstiftung aus. Der Mann dürfte zuvor in die Fahrzeuge eingebrochen sein. Er befindet sich derzeit in Haft, weitere Spuren sollen in den kommenden Tagen ausgewertet werden.