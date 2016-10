Teilsperre: U6 endet bei Dresdner Straße

An diesem sowie am kommenden Wochenende fahren die Züge der U6 nur zwischen Siebenhirten und Dresdner Straße. Grund dafür sind Arbeiten an der Donaubrücke. Die Wiener Linien richten einen Ersatzverkehr ein.

Konkret führen die Wiener Linien Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Brückenlager der Donaubrücke durch. Über die Brücke fährt die U6 nach Floridsdorf. „Wir haben natürlich einen Ersatzverkehr eingerichtet“, betonte Wiener Linien-Sprecher Michael Unger. Das direkte Umsteigen von der U-Bahn in den Ersatzverkehr bzw. in die Linie 31 nach Floridsdorf ist bei der U6-Station Jägerstraße möglich, hieß es.

Wiener Linien /Johannes Zinner

Ersatzverkehr alle drei bis vier Minuten

Mit der Ersatzlinie E6 sowie dem 31er werde tagsüber etwa alle drei bis vier Minuten eine Straßenbahn zwischen den Stationen Jägerstraße und Floridsdorf verkehren, versprachen die Verkehrsbetriebe. Die Linie E6 wird auch in der Nacht auf Samstag bzw. auf Sonntag unterwegs sein. Die U-Bahn selbst fährt bis zur Haltestelle Dresdner Straße - von dort ist ein Weiterkommen von der nahe gelegenen S-Bahn-Station Traisengasse möglich.

Bis jetzt haben sich die Wiener Linien auf der Strecke der U6 vor allem auf die Sanierung einzelner Stationen konzentriert. Auf der Agenda standen heuer und im vergangenen Jahr unter anderem die Währinger Straße und die Thaliastraße - mehr dazu in Teilsperre von U6-Station Währinger Straße und U6-Station Thaliastraße wird gesperrt.