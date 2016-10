Hunderte Polizisten bei großer Terror-Übung

Rund 300 Polizisten sowie hundert weitere Einsatzkräfte wie etwa Sanitäter beteiligen sich heute ab 20.00 Uhr in Wien an einer groß angelegten Übung. Damit soll der Ernstfall bei einem Terroranschlag geprobt werden.

Nicht nur die Eliteeinheiten der Polizei - Cobra und Wega - beteiligen sich an der Großübung, auch der Entminungsdienst steht bereit. Vor allem die Alarmierung und Koordination mit den Rettungsorganisationen soll verbessert werden. Im Gaswerk Leopoldau in Floridsdorf dürfen Medien vorab ein bisschen zuschauen, der Rest der Übung ist allerdings streng geheim.

„Grundsätzlich haben wir die Übung so geplant, dass die Bevölkerung nichts mitbekommt. Die Örtlichkeiten wurden so gewählt, dass das öffentliche Leben nicht beeinträchtigt wird“, so Hannes Gulbrein, Kommandant der Wiener Cobra. Es könne allerdings natürlich sein, dass bei der einen oder anderen Zufahrtsstraße Verkehrsteilnehmer und Passanten aufgehalten werden, sollten sie den Übungsörtlichkeiten zu nahe kommen.

Terroranschläge in Europa als Vorbild

Die Übung basiert auf den Terroranschlägen der vergangenen Monate in Europa - beispielsweise in Brüssel, Paris oder auch München. „Wir nehmen terroristische Amokläufe an bestimmten Örtlichkeiten an, wo beispielsweise islamistisch fundierte Täter wahllos in eine Menge schießen. Wir versuchen dann, diese Lagen entsprechend auch zu bewältigen“, schilderte Gulbrein. Die Übung soll bis in die Nacht hinein dauern.

Im Gaswerk Leopoldau stellen Sanitäter Verletzte da, die versorgt werden müssen. Um die Übung realitätsnah durchzuführen, gibt es aber auch potentielle Terroristen, die nach dem Anschlag flüchten. Um sie zu fassen, werden schwerbewaffnete Polizisten Straßensperren errichten.

APA/Georg Hochmuth

Auch Umgang mit Social Media wird geprobt

Aber nicht nur der Einsatz an sich, auch das drumherum wird geprobt. Laut Gulbrein handelt es sich um eine so genannte „Vollübung“. „Das heißt, es werden auch Einsätze geübt, die im Bereich der Social Media ablaufen - aufgebaut auf das Szenario in München, wo viele Tweets für Falschmeldungen gesorgt haben“, so Gulbrein. Auch die interne Kommunikation soll auf die Probe gestellt werden.

Unter dem Hashtag #polizeiübt begleitet die Wiener Polizei den medienöffentlichen Teil der Großübung auch auf Twitter.