Großbrand am Keplerplatz

Mehr als hundert Feuerwehrmänner waren am Freitagabend bei einem Großbrand in Favoriten im Einsatz. Ein Dach eines Hauses am Keplerplatz ist in Vollbrand gestanden. Auch zwei Nachbargebäude waren gefährdet.

Kurz nach 19.00 Uhr gingen in der Feuerwehrzentrale zahlreiche Notrufe ein: Aus dem Dach eines Hauses am Keplerplatz schlugen die Flammen. Die Hausbewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig starteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff, denn die Nachbarhäuser waren bedroht, erläutert Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.

Brandursache unklar

Zwei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht. Doch noch immer gibt es am Dach Glutnester. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Die Brandursache steht noch nicht fest.