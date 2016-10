Mit der Drag Queen ins KHM

Unter dem Motto „Gemma Museum!“ lädt das Kunsthistorische Museum (KHM) zu kostenlosen Führungen, Workshops, Gesprächen und Zeichenkursen ein. Angeboten wird etwa eine Führung mit einer Drag Queen.

Alle Wiener Standorte des Kunsthistorischen Museums sind für das Publikum geöffnet und bieten stündlich Kulturvermittlungsprogramme an, um die die Vielfalt der Kunst erlebbar zu machen. Zu einer besonderen Führung lädt etwa die Drag Queen „Die Tiefe Kümmernis“.

„Ja, das alles gabs auch schon vor 500 Jahren“

Die Kulturvermittlerin wird unterhaltsam und trotzdem tiefgehend Kunstwerke über gleichgeschlechtliche Liebe, Transvestismus und intersexuelle Menschen zeigen, die in der altehrwürdigen Gemäldegalerie zu sehen sind. „Ja, das alles gabs auch schon vor 500 Jahren“, so die Kunstfigur.

Monster und Aufreger in der Kunst

Es gibt aber auch viele andere kostenlose Führungen - etwa zu den Themen „Tricks der Künstler“, „Sex & Crime. Aufreger in der Kunst“, „Klotz & Protz. Angeben mit Kunst“, „Fetzige Feste im Altertum“, „Monster überall“ oder auch „Großes Kino. Filmische Momente in alter Kunst“.

KHM Stories APP statt Audioguide Das Kunsthistorische Museum bietet eine neue APP an, mit der fünf interaktive Touren für Kinder und Erwachsene an zu Themen wie „Liebe“ oder „Magie“ erlebt werden können. "KHM Stories

In der Neuen Burg am Heldenplatz wird im Ephesos Museum ein archäologisches Sonntagsatelier für Kinder angeboten. In der Sammlung alter Musikinstrumente und in der Hofjagd- und Rüstkammer gibt es Überblicksführungen.

Im offenen Atelier können Kinder und ihre Begleitung von 11.00 bis 18.00 Uhr selbst kreativ werden - mit „Schreib wie die Alten Ägypter" oder "Mach dir die Antike bunt und gieß dein eigenes Natur-Kunst-Werk“.

Gratis Eintritt bis 18 Jahre

Alle Vermittlungsangebote an diesem Tag sind kostenfrei. Teilnahme für Erwachsenen mit gültigem Eintrittsticket, mit der KHM-Jahreskarte und der U25-Karte. Alle unter 19 Jahren haben wie auch an allen andern Tagen des Jahres freien Eintritt.

