Radikalisierungsgefahr unter jungen Muslimen

Laut einer Studie, die in den Wiener Jugendzentren durchgeführt worden ist, gibt es bei mehr als einem Viertel der Befragten eine starke Gefahr der Radikalisierung. Die Befragten waren zu einem Großteil Jugendliche mit islamischem Glauben.

Die Studie wurde in den Wiener Jugendzentren als multikulturelle Hotspots der Stadt durchgeführt. Demnach sind rund 27 Prozent aller befragten muslimischen Jugendlichen latent radikalisierungsgefährdet. 31 Prozent weisen eine leichte bis mittlere Gefährdung auf und rund 42 Prozent sind gemäßigt. Die Gruppe der stark Gefährdeten sympathisiert laut der Studie mit dem Dschihad, ist dem Westen feindlich eingestellt und gewaltbejahend.

Viel Arbeit für Sozialarbeiter

„Diese Jugendlichen sind nicht radikalisiert, aber ein Teil mit 27 Prozent, ist latent gefährdet. Die Frage ist, wie wir es schaffen, diese Jugendliche so zu stabilisieren, dass sie nicht so in eine Richtung gehen“, so Studienleiter Kenan Güngör gegenüber „Wien heute“. Ziel ist, dass die Jugendlichen wieder zu liberalen Positionen finden.

SPÖ-Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger: „Wir müssen unsere Jugendlichen gut schützen, damit sie erst gar nicht in die Fänge der Extremenisten gelangen können.“ Helfen soll eine Reihe von Maßnahmen, wie erhöhte Community-Arbeit und verstärkt Werte-Vermittlung in den Jugendzentren.

Rassismus und Homophobie verbreitet

Abgefragt wurden bei der Studie auch Werte-Einstellungen. Fast 50 Prozent der befraften muslimischen Jugendlichen sind demnach antisemitisch eingestellt, während diese Zahl insgesamt bei 33 Prozent liegt. Auch bei Homophobie und der Demokratiedistanz liegen die Werte der muslimischen Jugendlichen mit knapp 60 Prozent beziehungsweise 35 Prozent deutlich über dem Gesamtschnitt.

