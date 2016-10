Auf Bus geschossen: 19-Jähriger vor Gericht

Aus Frust soll ein 19-jähriger Lehrling in Liesing im Jänner mit einer Gaspistole laut Anklage mehrfach auf einen Linienbus geschossen haben. Heute steht er deswegen vor Gericht. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.

Am Dreikönigstag versuchten laut Anklage mehrere Jugendliche in Liesing einen Bus der Linie 60A zu erwischen. Doch ohne Erfolg, der Bus fuhr fahrplangemäß los und wartete nicht auf die Gruppe. Aus Zorn, so sagt er selbst, zog der 19-jährige Angeklagte daraufhin eine CO2-Pistole und feuerte auf den Linienbus - mehr dazu in Schüsse auf Linienbus in Liesing.

LPD Wien

Bis zu fünf Jahre Haft möglich

Die 13 Fahrgäste und der Busfahrer kamen mit dem Schrecken, aber unverletzt davon. Durch Zeugenaussagen von Anrainern konnte der Angeklagte schließlich ausgeforscht werden. Er ist wegen mehrerer Delikte amtsbekannt und wurde bereits zu bedingten Haftstrafen verurteilt. Bei einer neuerlichen Verurteilung droht ihm nun zwischen ein und fünf Jahren Haft. Zusätzlich können die offenen bedingten Strafen widerrufen werden - mehr dazu in Schüsse auf Bus: Verdächtiger angezeigt.