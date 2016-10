Boku bekommt neuen Türkenwirt

Die Universität für Bodenkultur (Boku) bekommt ein neues Türkenwirtgebäude. Nach dem Abbruch des „TÜWI“ im Sommer erfolgte am Montag der Startschuss für den Neubau an der Türkenschanze in Wien-Döbling.

Ab 2018 soll das Gebäude neben dem legendären Lokal samt Hofladen auch den ersten großen Boku-Hörsaal beherbergen. Abgeschlossen ist bereits die Sanierung des Boku-Hauptgebäudes. Das desolate vormalige „TÜWI“-Gebäude mit dem selbstverwalteten Studentenbeisl war aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sanierungsfähig - mehr dazu in Abriss von Tüwi gestartet.

Baumschlager Hutter ZT GmbH

Hörsaal für 400 Studenten

Der barrierefreie „Neue Türkenwirt“ enthält neben drei Instituten einen Hörsaal für 400 Studenten, eine Mineraliensammlung, Lehr- und Lernbereiche, die neue Mensa und das „TÜWI“-Lokal samt Gastgarten und Hofladen, hieß es in einer Aussendung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). „Der Neubau ist notwendig, um den stark gestiegenen Platzbedarf der Boku zu decken. Insgesamt werden rund 20 Mio. Euro investiert“, so Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.

Der Aushub der neun Meter tiefen Baugrube ist bereits erfolgt, als Nächstes wird die Bodenplatte eingebracht. Der Status der „grünen“ Boku soll durch Maßnahmen zur Energieeffizienz untermauert werden: So wird unter anderem über eine Wärmepumpe Erdwärme zur Heizung und Kühlung genutzt, außerdem werden Anlagen für Photovoltaik und Solarthermie im Flachdachbereich installiert und das Gebäude an die Fernwärme angeschlossen. Dazu kommen eine Holzfassade, Fassadenbegrünung im Innenhof, hängende Gärten im Inneren sowie 200 Fahrrad-Abstellplätze.

Sanierung des Hauptgebäudes abgeschlossen

Mit Verspätung abgeschlossen ist dagegen die rund 35 Mio. Euro teure Sanierung des Gregor-Mendel-Hauses bzw. des angeschlossenen Liebigtrakts. Seit 2012 wurden etwa die Fassade des 1896 errichteten denkmalgeschützten Boku-Hauptgebäudes saniert und ein Großteil der Fenster getauscht. Dazu kamen unter anderem etwa eine neue Kantine sowie ein modernes Fluchtstiegenhaus, die Erneuerung der Haustechnik und Maßnahmen zur Barrierefreiheit.

Da während der Arbeiten ein erhöhter Sanierungsaufwand festgestellt wurde, verzögerte sich die Fertigstellung. Ab Juni 2014 stellte die BIG Ersatzflächen in der „alten“ Wirtschaftsuniversität in Wien-Alsergrund zur Verfügung - die Rückübersiedlung der Studenten und Mitarbeiter erfolgte statt im Sommer 2015 erst ein Jahr später. Dafür finden sich nun neue Institute im Medel-Haus: Das Institut für Hydrobiologie übersiedelte von der Max-Emanuel-Villa, die Institute für Pflanzenschutz und Meteorologie vom Wilhelm-Exner-Haus.

„Wir investieren permanent in die Modernisierung des Universitätsstandortes Wien und gehen diesen Weg konsequent weiter. Alleine das Gesamtinvestitionsvolumen aller vor kurzem abgeschlossenen, laufenden und vereinbarten Projekte an der BOKU beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro“, betonte Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP).

