Mann brachte Handgranate zur Polizei

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag eine Handgranate zur Polizei in Wien-Simmering gebracht. Er legte den Sprengkörper in der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße auf das Stehpult.

Die laut Polizei „sichtlich überraschten“ Beamten sperrten den Parteienraum, die Inspektion wurde evakuiert. Unklar blieb, ob der Sprengkörper echt ist oder ob es sich um eine Übungsgranate handelte.

LPD Wien

Inspektion evakuiert

Der Mann hatte einer Bekannten beim Entrümpeln einer Wohnung geholfen. Dort entdeckte er die Handgranate. Erst wollte er sie auf einem Mistplatz der Stadt Wien abgeben, er brachte sie dann aber doch zur Polizei. Die Beamten sperrten die betroffene Inspektion und forderten einen sprengstoffkundigen Kollegen an. Der Entschärfungsdienst transportierte die Splitterhandgranate schließlich ab.