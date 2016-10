Mit Spezialfarbe gegen Wandpinkler

Am Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus kämpft man mit ungewöhnlichen Maßnahmen gegen Sprayer und Uringestank. Ein spezieller Wandanstrich soll dafür sorgen, dass Urin nicht mehr in die Wand eindringen kann.

Seit Jahren kämpft der Schwendermarkt mit einem schlechten Image und zu wenigen Besuchern. Ein Teil des Problems sind Personen, die gegen die Wände urinieren, gerade im Sommer riecht es sehr unangenehm. Das ärgert die Standler und schreckt mögliche Kundschaft ab.

Schutz vor Geruchsbelästigung

Der Bezirk könnte gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen, erklärt der Projektkoordinator für den Schwendermarkt, Wilhelm haberl: “Da sind die Sprayer, die sich da an Wänden verewigen und glauben, das ist Kunst. Und dann gibt es halt die Leute, die es einfach nicht mehr irgendwo anders hin schaffen und da wirklich pinkeln müssen, was ich nicht ganz verstehen kann und was leider Gottes zu einer ziemlichen Geruchsbelästigung führt, gerade in der warmen Jahrszeit.“

Bei der Bekämpfung hilft eine spezielle Wandbeschichtung eines Wiener Unternehmens. Dazu werden zunächst Türen und Wände gereinigt. Dann wird die Beschichtung aufgetragen, diese sorgt für eine besonders harte und glatte Oberfläche. Das hat einen positiven Nebeneffekt für die Gebäude, erläutert Fassadenexperte Erich Stuhl: „Wenn der Dahinpinkler sich erleichtert, obwohl er nicht sollte, dürfte, dass es einfach kurz rückspritzt, das heißt er geht dann weg.“ Da der Urin anschließend nicht ins Mauerwerk eintritt und dieses zerfrisst, würde auch kein Geruch entstehen, so Stuhl.

Reinigungskosten deutlich reduziert

Ursprünglich kommt die Idee aus Deutschland. Die Anti-Urin-Wand wird deshalb auch St.-Pauli-Wand genannt, nach dem Stadtteil in Hamburg. Ähnlich wirkt die Beschichtung auch gegen Graffitis. Selbst wenn eine beschichtete Mauer oder Türe wieder besprüht wird, verrinnt die Farbe und lässt sich leicht abwischen. Am Naschmarkt setzt man schon seit einigen Jahren auf das Anti-Spray-System der Wiener Firma. Dort haben sich die Reinigungs- und Wartungskosten, laut Berechnungen des Herstellers, um mehr als die Hälfte reduziert.