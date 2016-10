Sonderlandtage zu Wahlkarten und Schanigärten

Heute finden zwei Landtagssitzungen statt. Im Sonderlandtag wird das Wahlkartendebakel in der Leopoldstadt diskutiert. Davor wird in einer Sitzung über das neue Schanigartengesetz abgestimmt und voraussichtlich beschlossen.

Eigentlich ist die zweite Lesung des Gesetzes im Landtag ein reiner Formalakt. Diese wird üblicherweise unmittelbar nach der ersten durchgeführt. Doch die Opposition blockierte damals und kritisierte die neue Schanigarten-Regelung mit neuen, höheren Tarifen - mehr dazu in Schanigarten-Beschluss im Oktober.

Deshalb wird erst heute abgestimmt, für eine Entscheidung reicht die einfache rot-grüne Mehrheit. Ob die Winter-Gastgärten noch heuer Realität werden, ist allerdings fraglich. Denn anschließend folgt noch eine achtwöchige Begutachtungsfrist des Bundes.

NEOS präsentieren Demokratieschutzpaket

Direkt im Anschluss an die Schanigarten-Abstimmung folgt der von NEOS begehrte Sonderlandtag zur heiß diskutierten Wahlwiederholung in der Leopoldstadt. Dabei will die Oppositionspartei ein Demokratieschutzpaket einbringen - aufgrund der Probleme mit den Wahlkarten und der deutlich gesunkenen Wahlbeteiligung. Die dortige Bezirksvertretungswahl wird von der EU-Austrittspartei mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut angefochten - mehr dazu in Leopoldstadt: Erneute Anfechtung praktisch fix.