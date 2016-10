Doskozil plant Militär-Denkmal am Heldenplatz

Ein neues Denkmal errichtet Verteidungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) am Heldenplatz. Es soll ein neuer Gedenkort für gefallene Soldaten des Bundesheeres werden, Kritik gibt es an den hohen Kosten des Denkmals.

Es soll ein Denkmal für Soldaten werden, die im Einsatz für die Zweite Republik gestorben sind und - so steht es im Konzept - noch sterben werden. Das geht laut dem Ö1-Morgenjournal aus Unterlagen aus einer Generalstabsbesprechung von Anfang Oktober hervor, die dem Grün-Abgeordneten Harald Walser zugespielt worden sind.

„Verknüpfung zum Militär“

Im Konzept der Abteilung für Wehrpolitik wird ausdrücklich auf den Schutz der Inneren Sicherheit durch das Heer hingewiesen. Der Grüne Walser kritisiert vor allem die hohen Kosten. „Es ist abenteuerlich, hier für so ein Denkmal über eine Million Euro vorzusehen. Eventuelle Mehrkosten werden auch getragen. Das ist eine Summe, die weit über dem liegt, was normalerweise so ein Denkmal kostet. Es ist in etwa das Fünffache.“

APA/Helmut Fohringer

Als Gesamtkosten werden in den Unterlagen exakt 1,06 Millionen Euro angeführt, allerdings exklusive Reserve. Das Denkmal geht auf die Empfehlung eines Historiker-Beirats unter der Führung von Heidemarie Uhl zurück. Darin heißt es, der „militärische Charakter des Denkmals in dessen konkreter oder abstrakter Ausführung, soll für den auch nicht kunstaffinen Betrachter die eindeutige Verknüpfung zum Militär schaffen.“

Kontrast zu Deserteursdenkmal

Als Beispiel wird ein Memorial im australischen Sydney angeführt, das aus haushohen Granaten besteht. Im Dezember soll deshalb ein Künstler-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Im Konzept gibt es noch eine Vorgabe: „Es muss auch für künftig Gefallene offenstehen.“

Harald Walser stört der Kontrast, den diese Denkmal-Errichtung zu dem vor zwei Jahren eröffneten Deserteursdenkmal auf dem Ballhausplatz bildet. „Damals waren alle Verwantwortlichen der Republik überzeugt, dass jetzt die angemessene Form der Reaktion auf diesen ehemals sehr militaristisch ausgerichteten Heldenplatz ist.“

Während ein neues Militärdenkmal entstehen soll, gibt es offenbar für die bisherigen Gedenkorte auf dem Heldenplatz - Krypta, Weiheraum und die sogenannte Ehrenhalle - noch keine Lösung. Sie sind aus der NS-Zeit historisch belastet und sollten auf Basis neuer Konzepte auf Dauer öffentlich zugänglich gemacht werden - mehr dazu in Neues Denkmal auf Heldenplatz geplant. Doch davon ist auch nach vier Jahren Diskussion derzeit keine Rede - mehr dazu in Heldendenkmal: Umgestaltung verzögert sich und Verzögerung für neue Krypta.

Links: