Fünf Helene-Fischer-Konzerte in der Stadthalle

Die 32-jährige deutsche Schlagersängerin Helene Fischer („Atemlos“) geht ab Herbst 2017 auf große Tournee. Von 13. bis 18. Februar 2018 macht sie in der Wiener Stadthalle Station.

Die Musikerin („Atemlos“) wird in 13 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils fünf Konzerte geben, wie der Konzertveranstalter Semmel Records am Donnerstag bekannt gab.

1,2 Millionen Tour-Gäste

Tourauftakt ist am 12. September 2017 in Hannover. Es folgen Konzertserien in Hamburg, Dortmund, Köln, Leipzig, Mannheim, Zürich, Frankfurt am Main, Stuttgart, Berlin, Wien, Oberhausen und München. Der Vorverkauf soll in der kommenden Woche starten. Fischers „Farbenspiel“-Tournee besuchten 2015 laut Veranstalter rund 1,2 Millionen Fans.

Sandra Ludewig

Damals machte die Sängerin auch im Ernst-Happel-Stadion Station und spielte dort ebenfalls zwei Konzerte. „Wenn sich 45.000 Menschen treffen, um das Leben zu feiern, dann ist das Liebe pur“ - dieses Motto gab sie im Juli 2015 aus - mehr dazu in 80.000 Fans pilgern zu Helene Fischer.

