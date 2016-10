Beschädigte Cockpitscheibe bei AUA-Maschine

Aufgrund einer beschädigten Cockpitscheibe ist am Mittwochabend eine Maschine der Austrian Airlines, auf dem Weg von Larnaka (Zypern) nach Wien-Schwechat, in Belgrad außerplanmäßig zwischengelandet.

Die 190 Passagiere des Airbus A321 mit der Flugnummer OS 832 mussten eine Nacht in der serbischen Hauptstadt verbringen, berichtete die AUA-Sprecherin Sandra Bijelic am Donnerstag der APA.

Keine Gefahr für Passagiere

„Während des Reisefluges ist ein Riss in der Cockpitscheibe entstanden, daher hat die Crew beschlossen in Belgrad zwischenzulanden“, sagte Bijelic. Laut der Sprecherin gab es am Abend keine alternativen Flüge nach Wien, daher wurden die Passagiere in Hotels untergebracht und auf Flüge am Donnerstag umgebucht.

Ein Teil der Passagiere sei bereits am Donnerstagmorgen in Wien gelandet, der Rest komme im Laufe des Tages in Wien an. Laut Bijelic gab es keine Gefahr für Passagiere und Crew, es war eine „reine Vorsichtsmaßnahme“. Über den Vorfall hatten zuvor die „NÖN“ online berichtet.

