Polizei jagt Diebe mit Jutesäcken

Nach dem großen Violinendiebstahl vor zwei Monaten in Margareten hat die Polizei noch keine konkrete Spur. Nun versucht die Polizei über einen neuen Weg, den Tätern auf die Spur zu kommen - mit Fotos von Jutesäcken.

Einbrecher haben Ende August aus einer Musikerwohnung eine Geigensammlung im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Die Ermittler klammern sich an jeden Strohhalm - besser gesagt: an jeden Jutesack. Die Einbrecher haben vor zwei Monaten ihre Beute in Jutesäcke gesteckt und konnten sie so völlig unauffällig aus dem Haus in der Zentagasse in Margareten tragen.

LPD Wien

Hinweise: Zweckdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.

Rund 40 Geigen gestohlen

Ein paar Naturfasersäcke haben die Täter in der Wohnung liegen lassen - die Polizei hat nun Fotos davon veröffentlicht und hofft, dass vielleicht Passanten rund um den Tatort verdächtige Typen mit diesen Säcken aufgefallen sind. Vielleicht kommt man so zu einem entscheidenden Tipp.

Während der pensionierte Musiker auf Urlaub gewesen ist, haben die Einbrecher Ende August reiche Beute gemacht: Schmuck, Bargeld und eben eine Violinensammlung. Etwa 40 Geigen sind gestohlen worden - darunter eine dreihundert Jahre alte Violine von Nicolaus Amati - mehr dazu in Wertvolle Geigensammlung gestohlen.