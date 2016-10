Neue Post-Empfangsboxen vor Wohnungstüren

Bald soll das lästige Paketholen von Poststellen Geschichte sein. Die Post startet im Laufe des Novembers eine flexible Postbox für Pakete. Diese soll dort helfen, wo die aktuellen, fixen Empfangsboxen keinen Platz haben.

In den Eingangsbereichen von Wohnhausanlagen sind sie bereits häufig anzutreffen, in manchen Gebäuden findet sich jedoch kein Platz dafür: Empfangsboxen sollen den lästigen Weg zur nächsten Poststelle ersparen. Für die Gebäude, in denen bislang kein Platz war, bietet die Post eine neue Lösung an. Flexible Empfangsboxen können bei Bedarf vor die Tür gestellt werden, ein Gurt wird unter der Tür durchgezogen und fixiert die Box.

Gurt nicht durchschneidbar

Die Kiste ist etwa 50 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch. Mit einer Tiefe von etwa 30 Zentimeter sollen laut Post etwa 80 Prozent aller Pakete Platz finden. Zu groß sind jedoch beispielsweise Kisten von Lebensmittellieferanten, für Kleidungsbestellungen oder Bücher wäre jedoch ausreichend Platz. Von Oktober 2015 bis Jänner 2016 gab es einen Testversuch bei 75 Wohnungen in Wien, eine anschließende Befragung der Tester zu ihrer Zufriedenheit, fiel laut Post positiv aus.

Die Box kann ausschließlich mit einem persönlich zugeordneten Chip geöffnet werden, der Gurt, der die Box fixiert, kann nicht durchgeschnitten werden, heißt es von der Post. Erhältlich sollen die Boxen im Laufe des Novembers sein, der Preis werde sich auf rund 130 Euro belaufen.

Retourpakete ab Sommer mit Empfangsbox möglich

Ein weiteres Projekt der Post ist mit diesen Boxen zu Beginn noch nicht möglich. Seit Anfang Oktober gibt es die Möglichkeit Pakete direkt beim Zusteller zu retounieren, vorausgesetzt es wurde bereits freigemacht und mit einem Etikett beklebt. Bei den neuen Boxen soll diese Möglichkeit ab kommendem Sommer funktionieren.

Auch in weiteren Bereichen investiert die Post derzeit. Am Wiener Rochusmarkt entsteht ein neues Büro- und Shoppingzentrum: Das Unternehmen errichtet dort bis zum Herbst 2017 seine neue Zentrale - mehr dazu in Neue Post-Zentrale wird im Herbst 2017 bezogen.

Link: