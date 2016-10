Büro-Neuvermietungen legten deutlich zu

Die Nachfrage nach Büros in Wien ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. In den vergangenen Monaten hat man am liebsten in Büroflächen investiert. Vor allem Miete boomt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Nachfrage verdreifacht.

Der Wiener Büromarkt hat deutlich an Fahrt aufgenommen - allein im dritten Quartal gab es genauso viele Neuvermietungen wie im ersten Halbjahr. Die Vermietungsleistung von 110.000 Quadratmetern im dritten Quartal sei mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, rechnete der Immobilienvermittler EHL vor.

Bessere Wirtschaftlage

Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen heuer 220.000 Quadratmeter Büroflächen neu vermietet, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr erwartet EHL einen Flächenumsatz von 280.000 Quadratmetern. „Wir sehen derzeit die stärkste Entwicklung seit vielen Jahren“, sagte Michael Ehlmaier, geschäftsführender Gesellschafter von EHL Immobilien, laut Aussendung. Dem stimmt Felix Zekely von Immobilienvermittler CBRE Österreich zu und führt vor allem die bessere Wirtschaftslage als Grund an.

Im Speziellen nennt Zekely aber große Einzelvermietungen als Ursache für die hohe Vermittlungsleistung. Zwei Unternehmen mieteten jeweils Büroflächen in Größe von 10.000 Quadratmeter. Der Anteil von Vermietungen in hochwertigen neuen Bürogebäuden sei heuer auffallend hoch, die Durchschnittsmieten seien daher um 14 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die Spitzenmieten sind jedoch weiterhin konstant bei 26 Euro pro Quadratmeter und Monat.

Dienstleistungssektor als größter Mieter

Besonders der Dienstleistungssektor hat nach Büroflächen gesucht, sie stehen an der Spitze der Neuvermietungen. Dahinter folgen auf dem zweiten Rang öfffentliche Bereiche, wie Gesundheitswesen, Verbände oder Schulen. Den dritten Platz belegt der Handel.

Links: