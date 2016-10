Bike-Polo bei Wiener Fahrradschau

Seit Freitag läuft in St. Marx die erste Wiener Fahrradschau. Dabei handelt es sich, nach eigenen Angaben, um die größte Fahrrad-Show der Welt - neben einer klassischen Messe gibt es unter anderem ein Bike-Polo-Turnier.

Polo spielt man gewöhnlich auf einem Pferd und nicht dem Fahrrad. Bei der Wiener Fahrradschau kann dieser Sport, der vor allem unter Fahrradboten gespielt wird, auch von den Besuchern der, laut eigenen Angaben, größten Fahrradmesse der Welt beobachtet werden. Von 21. bis 23. Oktober sind in der Marx Halle Trends in Sachen Fahrrad, Radkultur oder Bekleidung zu sehen.

Kurs für Rennradfahrer

Die Marx Halle ist während der Wiener Fahrradschau in sechs Areale unterteilt, die verschiedene Themenschwerpunkte haben. So gibt es die neuesten Entwicklungen und zukünftige Trends in Sachen Radsport und städtischen Fahrrad-Alltag, Infos zum Thema „E-Mobility“, „Velo Couture“ - also Fahrradmode - sowie Destinationstipps für Fahrradreisen. Im Rahmen einer Sonderausstellung werden überdies mehr als 100 Wiener Mechanikräder gezeigt, die aus den Jahren 1930 bis 1980 stammen.

Veranstaltungshinweis: Wiener Fahrradschau, 21. bis 23. Oktober in der Marx Halle, Tageskarte 15 Euro Lange Nacht des Fahrrads, am 22. Oktober, 19.00 bis 4.00 Uhr

Für diejenigen, die an die Zukunft des Radfahrens denken, gibt es die Möglichkeit E-Bikes zu testen. Die Sportlichen können außerdem einen Kurs absolvieren, wie man richtig mit einem Rennrad fährt.

Weiters wird im Rahmen der Veranstaltung ein Prototyp enthüllt: „Ridentity“. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad, dessen Komponenten aus 23 Handwerksbetrieben aus den 23 Wiener Bezirken stammen. Ein Grafiker und ein Fahrraddesigner machten es sich zur Aufgabe, in Zusammenarbeit mit Wiener Handwerksbetrieben ein fahrtaugliches Rad herzustellen - mehr dazu in Ein Fahrrad aus und für Wien

Faltradrennen mit Dresscode

Nebst den Ausstellungen und Infoständen gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Der Bogen spannt sich dabei von BMX-Flatland-Jams und -Battles über ein Faltradrennen mit Dresscode (Herren: Jacket und Krawatte, Damen: Kleid) bis hin eben zu nächtlichem Bike-Polo. Im Rahmen von Workshops können Besucher die Disziplinen näher kennenlernen. Überdies gibt es die Möglichkeit verschiedene Radmodelle zu testen. Auch ein Filmfestival und Lesungen sind angekündigt.

