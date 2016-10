Trafikantin warf Kaffeetasse auf Räuber

Eine Trafikantin hat bei einem Überfall in Wien-Landstraße den 39-jährigen Räuber mit einer Kaffeetasse beworfen. Der Mann wurde von Passanten festgehalten und kurz darauf von der Polizei festgenommen, verletzt wurde niemand.

Der beschäftigungslose, mit einem Küchenmesser bewaffnete Österreicher hat am Freitag versucht, die Trafik in der Löwengasse zu überfallen. Als der Mann gegen 10.00 Uhr das Geschäft betrat und Geld forderte, wurde er von der Verkäuferin angeschrien und mit einer Kaffeetasse beworfen. Daraufhin versuchte der Verdächtige zu fliehen, was Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei jedoch verhinderten.

Sucht als Motiv für Überfall

Der 39-Jährige rechtfertigte sich nach seiner Festnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz damit, mit dem Überfall seine Sucht finanzieren zu wollen. Bei dem Raubversuch kam niemand zu Schaden, berichtete die Polizei am Samstag.