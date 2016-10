Neuer Tourismus-Slogan mit Gehirnforschung

Mit dem neuen Slogan „Wien - Jetzt. Für immer“ wirbt Wien Tourismus in Zukunft um internationale Gäste. Das neue Konzept wurde auch aus Erkenntnissen der Gehirnforschung entwickelt, positive Assoziationen sind gefragt.

„Seit 2009 animierten wir mit dem Claim ‚Jetzt oder nie‘ das Publikum, das irgendwann Mal nach Wien kommen wollte, zum sofortigen Besuch und entwickelten Wien zu einer Must-see-Destination. Nun gehen wir einen Schritt weiter und setzen auf emotionaler Ebene an, wollen Sehnsüchte in den Köpfen unserer KundInnen wecken“, so Tourismusdirektor Norbert Kettner. Man wolle die Marke Wien „kontinuierlich premiumisieren“.

Mit dem neuen Werbespruch "Jetzt. Für immer“ sollen die Stärken der Stadt, wie die kulinarische Kultur, das imperiale Erbe oder das Umweltbewusstsein hervorgehoben werden. Verstärkt werden sollen also die positiven Assoziationen, die Touristen laut Kettner zu Wien haben: „Wien wird als lebenswerte Metropole gesehen und stark mit Genuss assoziiert.“

Erkenntnisse aus der Gehirnforschung

Für das aktuelle Konzept hat sich der Wien-Tourismus auch der Methoden des sogenannten Neuromarketings bedient. Dieses verbindet Kommunikationsstrategien mit Erkenntnissen der Gehirnforschung. Denn immerhin würden Emotionen und das Unbewusste zu rund 90 Prozent den Ausschlag dafür geben, welches Reiseziel man wähle, hieß es.

Die Internationalisierung soll ebenfalls vorangetrieben werden - aus gutem Grund: Denn allein zwischen 2010 und 2015 seien die Nächtigungen europäischer Gäste um ein Viertel, aus den Überseemärkten indes um satte 78 Prozent gestiegen. Im September wurde der bisherige Bestwert aus dem Vorjahr um 1,2 Prozent übertroffen - mehr dazu in Rekordanzahl an Nächtigungen im September.

Link: