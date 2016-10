Brand in Pension in der Innenstadt

Bei einem Brand in der Innenstadt sind am Sonntagfrüh 75 Feuerwehrmänner im Einsatz gewesen. Das Feuer brach in einem Gebäude, in dem sich eine Pension und Wohnungen befinden, an unterschiedlichen Stellen aus.

Die Feuerwehr wurde um 6.30 Uhr alarmiert. Am Brandort im Gebäude Am Salzgries herrschte laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Feuerwehr, bereits Panik. „Es sind unzählige Personen an den Fenstern gestanden, Matratzen lagen schon auf der Straße. Es waren also schon Vorbereitungen für Sprünge getroffen, unsere Leute konnten aber das Ärgste verhindern und die Menschen beruhigen“, so Feiler gegenüber Radio Wien.

Rund 20 Personen wurden aus dem bereits stark verrauchten Gebäude gerettet, teil per Drehleiter, teils mithilfe von Fluchtfiltermasken.

75 Feuerwehrmänner im Einsatz

Insgesamt 75 Feuerwehrmänner waren mit 16 Einsatzfahrzeugen am Brandort. Der Einsatz der Feuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr beendet. Zu dem Brand war es an mehreren unterschiedlichen Stellen gekommen, die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.