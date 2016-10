Rainer-Prozess gegen KAV: Neue Aussage

Der Prozess des Lungenfacharzts Gernot Rainer gegen den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) wird heute fortgesetzt. Rainers direkter Vorgesetzter wird in dem Verfahren ein zweites Mal aussagen.

Gernot Rainer sieht seine Nicht-Verlängerung als Lungenfacharzt im Otto Wagner-Spital als politisch motivierte Entscheidung an. Er führt das auf seine Tätigkeit als Obmann der Ärztegewerkschaft Asklepios zurück - mehr dazu in Prozess Arzt gegen Stadt vertagt (wien.ORF.at; 3.6.2016).

APA/Helmut Fohringer

Rainers direkter Vorgesetzter Otto Burghuber hatte dagegen in einem Zeugnis festgestellt, dass sich Gernot Rainer nicht genug mit den „Gesamtinteressen der Stadt Wien identifiziere“.

„Kein politischer Hintergrund“

Burghuber wird am Montag in dem Prozess am Arbeits- und Sozialgericht nochmals aussagen. Bei seinem ersten Auftritt im Juli musste er dem Richter rund drei Stunden Rede und Antwort stehen und stellte einen Zusammenhang mit Rainers „Asklepios“-Tätigkeit klar in Abrede: „Es gab keinen politischen Hintergrund.“

Die Frage des Richters, ob es seitens der Stadt oder des KAV Druck gegeben habe, Rainer in den relevanten Punkten schlecht zu beurteilten, nannte Burghuber „absurd“. Man habe sich nie in Personalentscheidungen eingemischt: „Das haben sie sich Gott sei Dank nie getraut.“

Bestätigt wurden diese Angaben bei einem Verhandlungstag im September von Barbara Hörnlein, die als ärztliche Direktorin des Otto-Wagner-Spitals Rainers Antrag auf unbefristete Übernahme der Dauervertragskommission weitergeleitet hatte. „Ich mische mich in die Personalpolitik der einzelnen Abteilungen und die Besetzung der Facharztstellen nicht ein", bekräftigte Hörnlein - mehr dazu in Prozess Rainer gegen Stadt: Kein Urteil (wien.ORF.at; 1.9.2016).

KAV änderte Bewertungskatalog

Bis zum nächsten Jahr will die Magistratsdirektion „die formale als auch die inhaltliche Überarbeitung der derzeitigen Mitarbeiterbeurteilung“ überarbeiten. Die Magistratsdirektion folgt damit einer Empfehlung der Volksanwaltschaft, die sich ebenfalls mit der Causa Rainer beschäftigt - mehr dazu in Causa Rainer: Stadt ändert Personalbeurteilung (wien.ORF.at; 1.8.2016).