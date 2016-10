Rapid-Fans „streichen“ Hauptbücherei

Bei dem Derby am Sonntagabend ist es vor und während des Spiels zu mehren Auseinandersetzung mit Verletzten gekommen. Rapidfans beschmierten vor dem Spiel auch die Stiege der Hauptbücherei auf dem Urban Loritz-Platz.

Bereits vor dem Spiel sind Austria- und Rapidfans in der Quellenstraße in Favoriten aufeinandergestoßen. Laut Roman Hahslinger von der Wiener Polizei waren es etwa hundert Kontrahenten. Bei dem Zusammenstoß wurde auch eine Straßenbahn der Linie 6 stark beschädigt, weil einige Fans Böller auf sie warfen. Die Polizei konnte den Tumult aber rasch auflösen, verletzt wurde niemand.

Polizei sichtet Videomaterial

Ebenfalls vor dem Spiel haben Rapidfans die Stiege der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz in Neubau in den Vereinsfarben grün-weiß beschmiert. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung sind im Laufen. Noch ist unklar, wer die Täter sind, jedoch „liegt der Polizei von allen Schauplätzen Videomaterial vor“, sagt Hahslinger.

Sessel auf gegnerische Fans geworfen

Einen weiteren Vorfall gab es beim Zustrom der Austriafans zum Allianzstadion in Hütteldorf. „Hier wurde massiv Pyrotechnik von den Fans eingesetzt“, sagt Hahslinger, „und auch die Polizisten sind attackiert worden“. Im Stadion selbst haben dann einige Austriafans einige Stadionsessel aus der Verankerung geschraubt und auf gegnerische Fans geworfen. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, es gibt über 388 Anzeigen.

Sportlich verdarb die Austria dem Wiener Erzrivalen Rapid das erste Derby im neuen Allianz-Stadion gründlich. Die Violetten setzten sich in Hütteldorf dank eines umstrittenen Elfmeters, den Raphael Holzhauser verwandelte, und eines Treffers von Alexander Grünwald mit 2:0 durch - mehr dazu in sport.ORF.at.