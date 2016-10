Meterhohe Skulptur aus Garten gestohlen

Aus einem Privatgarten in Währing ist eine große Skulptur gestohlen worden. Das 30 Kilogramm schwere Kunstwerk von Jan Milan Krkoska ist mehrere tausend Euro wert und wurde zwischen Ende Juli und Anfang August gestohlen.

Das Bundeskriminalamt hat nun auf seiner Fahndungsseite zwei Fotos der zwei Meter hohen Figur veröffentlicht. Bei der rostfarbenen Skulptur handelt es sich um eine abstrakte menschliche Figur, die sich hinter dem Rücken auf einem Stock abstützt.

Der Besitzer war von der letzten Juli- bis zur ersten August-Woche auf Urlaub und erstattete nach seiner Rückkehr Anzeige. Einbruchsspuren oder sonstige Beschädigungen wurden auf dem Grundstück in der Pötzleinsdorfer Straße nicht festgestellt, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Künstler Jan Milan Krkoska wurde 1939 in Turzovka in der Slowakei geboren. 1967 emigrierte er nach Österreich. Dort war er demnach ebenso Mitglied wie beim Kärntner Kunstverein. 1974 wurde Krkoska österreichischer Staatsbürger. Er starb Anfang Juli 2016 - also wenige Wochen vor dem Diebstahl - 76-jährig in Wien.

