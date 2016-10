Brand in Pension: Verdächtiger ausgeforscht

Nach dem Brand in einer Pension am Salzgries in der Wiener Innenstadt Sonntagfrüh hat die Polizei nun einen Verdächtigen ausgeforscht. Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden.

Beei dem Brand wurden vier Personen leicht verletzt. Drei Männer und eine Frau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Rund 20 Personen wurden aus dem bereits stark verrauchten Gebäude gerettet, teil per Drehleiter, teils mithilfe von Fluchtfiltermasken. Ein 34-jähriger Mann erlitt laut Angaben der Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung.

Brandermittlungs-Spezialisten des Landeskriminalamtes Wien wurden mit den Ermittlungen betraut. Bis dato ist kein Tatmotiv erkennbar, die Hintergründe sind den Ermittlern völlig unklar.

LPD Wien

Brand wurde definitiv gelegt

Den Ermittlern war jedoch rasch klar, dass der Brand definitiv gelegt worden ist. Das Feuer war an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. „Dadurch wurden viele Spuren vernichtet“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger - mehr dazu in Brand in Pension in der Innenstadt.