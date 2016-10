Reichsbrücke wird angehoben

Ohne Einschränkung des Verkehrs werden ab sofort die Lager der Reichsbrücke getauscht. Diese sind in den Brückenpfeilern montiert, um die Dehnungen abzufangen. Die Brücke wird dazu leicht angehoben.

Eineinhalb Jahre ist für die Renovierung geplant worden, dazwischen hat es sogar Kritik des Stadtrechnungshofes wegen Kontrollmängeln gegeben - mehr dazu in Reichsbrücke: Kritik an schleißigen Kontrollen.

Lager wiegen je 3.000 Kilogramm

Unbemerkt von Autofahrern und Anrainern startet die Reichsbrückensanierung am Hubertusdamm bei Sockel 10. An Sockel 7 ist der Verschleiß schon offensichtlich, weil der Gleitspalt fehlt, müssen die alten Lager durch neue ersetzt werden. Hermann Papouschek, Leiter der MA 29 Brückenbau, erklärt die Funktion der Brückenlager und warum sie getauscht werden müssen: „Durch Temperaturunterschiede wird die Brücke einfach gesagt länger und kürzer, und durch das entsteht eine horizontale Schubbewegung, die von diesen Gleitlagern abgefangen wird.“

30 hydraulische Pressen sollen die Lager während der Arbeiten entlasten und um zehn Millimeter heben, während der Austausch durchgeführt wird. „Ein so ein Lager hat etwa 3.000 Kilogramm, dieser gesamte alte Lagerteil des Topfgleitlagers wird ausgetauscht. Es wird ein horizontaler Seilschnitt gemacht, mit Diamantsägen. Und das ganze Lagerpaket wird ausgetauscht und durch ein neues Lager ersetzt“, schildert Projektleiter Robert Gallner das weitere Vorgehen.

Arbeiten dauern etwa drei Monate

Läuft alles nach Plan werden in drei Monaten an zwei Pfeilern acht neue Lager eingebaut. Und zwar ohne dass der Verkehr gestört wird. 40 Jahre nach dem Einsturz der alten soll die neue Reichsbrücke weiterhin allen täglichen Belastungen standhalten, heißt es. Auch die anderen Brückenpfeiler werden regelmäßig untersucht und geprüft, heißt es. So sollen Mängel rechtzeitig festgestellt werden.