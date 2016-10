Buschenschank am Nußberg abgebrannt

Der Buschenschank des Wiener Winzers Fritz Wieninger am Nußberg ist in der Nacht auf Dienstag vollständig abgebrannt. Die Ursache ist unbekannt, laut Betreiber wird auch wegen Brandstiftung ermittelt.

Die Berufsfeuerwehr wurde Dienstagfrüh kurz nach 8.00 Uhr verständigt. Als die Einsatzkräfte bei der Buschenschank am Nußberg eintrafen, war das Gebäude bereits weitgehend abgebrannt, sagte Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. 26 Mann waren eine dreiviertel Stunde im Einsatz.

Gebäude nicht mehr zu retten

Das Feuer war offenbar längere Zeit unbemerkt geblieben, die Feuerwehr wurde erst alarmiert, als das Gebäude nicht mehr zu retten war. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr Glutnester löschen. Laut Feuerwehr waren keine Personen anwesend, die in Sicherheit gebracht hätten werden müssen. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Brandermittler des Landeskriminalamtes waren nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag an Ort und Stelle. „Es wird auch wegen Brandstiftung ermittelt“, sagte der Betreiber der Buschenschank im Gespräch mit der APA.

Verdächtiger bei Pensionsbrand ausgeforscht

Am Wochenende brannte auch eine Pension am Salzgries in der Wiener Innenstadt. Die Polizei konnte mit Hilfe der Videoüberwachung einen Verdächtigen ausforschen - mehr dazu in Brand in Pension: Verdächtiger ausgeforscht.

