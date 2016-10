Praterbrücken-Baustelle macht Pause

Die Sanierung der Praterbrücke pausiert zwischen Mitte November und Februar 2017. Die Baustelle wird geräumt und das Tempo laut ASFINAG wieder auf 80 km/h angehoben. Im August 2017 soll die Sanierung abgeschlosen sein.

Derzeit laufen die Arbeiten auf dem meistbefahrenen Tragwerk Österreichs - täglich fahren laut ASFINAG-Geschäftsführer Gernot Brandtner mehr als 200.000 Autos über die Praterbrücke - auf der Richtungsfahrbahn Norden.

Praterbrücke im August 2017 fertig

Um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, werde immer nur auf einer Fahrspur gearbeitet. Derzeit seien die Arbeiter mit dem mittleren Streifen beschäftigt, der Verkehr wird links und rechts vorbei geführt. Nach der sogenannten Winterphase laufen dann ab Februar 2017 die finalen Arbeiten mit vier großen Bauphasen an. Im August soll das 47 Millionen Euro teure Großprojekt, das im März 2015 in Angriff genommen wurde, abgeschlossen sein.

Link: