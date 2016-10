Nationalfeiertag: Bures gelobt Rekruten an

Die Angelobung der Bundesheerrekruten findet wie jedes Jahr am Heldenplatz statt. Ansonsten ist die Leistungsschau neben der Hofburg abgespeckt. Das Programm erstreckt sich dieses Jahr über die gesamte Innenstadt.

Am Nationalfeiertag öffnen wieder eine Vielzahl an Attraktionen in Wien ihre Tore für die Öffentlichkeit. Vom Parlament, über das Bundeskanzleramt bis zum Stephansdom gibt es Veranstaltungen zu erleben. Zahlreiche Standorte kamen dazu, weil wegen der Bauarbeiten am Heldenplatz das Programm neben der Hofburg dieses Jahr jedoch reduziert ist - mehr dazu in Nationalfeiertag: Panzer am Ring.

Angelobung durch Doris Bures

Traditionell findet um 10.30 Uhr die Angelobung von fast 1.200 Rekruten am Heldenplatz statt, diese führt Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) durch. Die Leistungsschau des Bundesheeres ist dieses Jahr auf mehrere Standorte aufgeteilt. Präsentationsstände finden sich - neben dem Heldenplatz - beim Burgtheater, Am Hof, auf der Freyung sowie in der Schottengasse bzw. Teinfaltstraße. Dort können sich die Besucher über das Aufgabenspektrum des Bundesheers informieren. Die Leistungsschau des Bundesheers dauert bis 17.00 Uhr.

Am Heldenplatz findet auch das offizielle Staatsprogramm rund um den Nationalfeiertag statt, so ist um 7.30 Uhr die Festmesse in der Krypta sowie anschließend die Kranzniederlegungen am Äußeren Burgtor mit Vertretern der Bundesregierung.

Bundeskanzleramt und Ministerien öffnen Tore

Gleich ums Eck vom Heldenplatz öffnet das Bundeskanzleramt ab 12.00 Uhr für Besucher. Zwischen 12 und 17 Uhr können nicht nur die diversen Büros besichtigt werden, sondern in einer Ausstellung des Staatsarchivs werden auch die „Anfänge der Republik“ beleuchtet und für die Kampagne #GegenHassimNetz eigene Unterstützungspostings kreiert. Infostände gibt es zu „Digitales Österreich & E-Government“, während sich Zauberer, Kinderschminken und eine Physikstation an die jüngsten Besucher richten. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Hofmusikkapelle mit den Wiener Sängerknaben.

Ihre Pforten öffnen auch das Wissenschaftsministerium, das Außenministerium, das Justizministerium und das Bildungsministerium. Erstmals zu einem Tag der Offenen Tür lädt der Verfassungsgerichtshof auf der Freyung (13 bis 17 Uhr), auch im Justizpalast am Schmerlingplatz, wo u.a. der Oberste Gerichtshof seinen Sitz hat, gibt es kostenlose Führungen durch das historisch und architektonisch interessante Gebäude (10 bis 18 Uhr).

Vorerst letzte Möglichkeit Parlament zu besichtigen

Dem „Herz der Demokratie“ begegnet man im Parlament, das zum Tag der offenen Tür lädt (im Übrigen auch am 27. Oktober). Vor der vorübergehenden Schließung des Hohen Hauses aufgrund der Sanierung - mehr dazu in Parlamentsumbau: Sanierungsentwurf genehmigt - gibt es dabei auch ein so betiteltes Kunstprojekt zu erleben, das die Besucher zur intensiveren Auseinandersetzung mit Demokratie und Parlamentarismus anregen soll. Dazu bespielt die Künstlergruppe „wenn es soweit ist“ verschiedene Räumlichkeiten im Gebäude.

Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf haben dafür acht Autoren eingeladen, sich nicht nur mit dem Begriff Demokratie auseinanderzusetzen, sondern sich auch über Österreich Gedanken zu machen. Die illustre Teilnehmerliste umfasst Juli Zeh, Christine Nöstlinger, Milena Michiko Flasar, Paulus Hochgatterer, Clemens Setz, Martin Pollak, Franz Schuh und Angelika Reitzer. Vor Ort werden die Texte von Schauspielern und Musikern umgesetzt, wobei die einzelnen Szenen rund zehn Minuten dauern sollen und laufend wiederholt werden.

Kultur bei freiem Eintritt

Aber nicht nur in politische Gebäude wird man am Nationalfeiertag vorgelassen. Vielfältig sind die Angebote am Nationalfeiertag auch für Kunstinteressierte: Das mumok im Museumsquartier bietet stündlich Führungen in Deutsch, Englisch, Französisch und Slowakisch an, wenige Schritte weiter lädt das Leopold Museum zu Gratis-Überblicksführungen.

Der Schnittmenge aus „Lust. Kontrolle. Ungehorsam“ begegnet man hingegen bei der aktuellen Sex-Ausstellung im Wien Museum, die man wie auch die zum Haus gehörende Hermesvilla am Stadtrand bei freiem Eintritt besuchen kann.

Auch die Österreichische Nationalbibliothek lädt zum Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt in allen Häusern - von Prunksaal, Esperanto-, Globen- und Literatur- bis zum Papyrusmuseum. So kann man einerseits die aktuelle Ausstellung „Der ewige Kaiser. Franz Joseph I. 1830 - 1916“ erkunden oder sich im Papyrusmuseum über das Schulwesen der alten Ägypter aufklären lassen. Wirklich laut wird es nicht nur bei der traditionellen Bundesheer-Leistungsschau, sondern auch im Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal, wo um 11 Uhr der K.u.K Kanonendonner stattfindet.

Verkehrsbehinderungen bis 20.00 Uhr

Die Ringstraße ist am Feiertag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis etwa 20.00 Uhr, im Bereich Operngasse bis Heßgasse gesperrt. Die Umleitung erfolgt unter anderem über den Getreidemarkt und die Landesgerichtsstraße. Weiters werden einige Straßenzüge innerstädtisch gesperrt, wie die Kreuzung Wipplingerstraße – Helfersdorferstraße, oder der Michaelerplatz. In der Zeit des Aufmarsches und Abzuges der Sonderfahrzeuge des Bundesheeres soll es zusätzliche Behinderungen auf der Ringstraße geben.

