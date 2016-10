Verkehrsamt übersiedelt in den dritten Bezirk

Das Wiener Verkehrsamt - unter anderem zuständig für die Ausstellung von Führerscheinen - übersiedelt vom Alsergrund in den dritten Bezirk Landstraße. Ab 2. November ist die Behörde an der Adresse Dietrichgasse 27 zu finden.

Der neue Standort ist öffentlich mit der U-Bahnlinie U3 (Station Kardinal-Nagl-Platz) oder der Buslinie 77A zu erreichen. Wegen der Übersiedlung gibt es am 28. und 31. Oktober keinen Parteienverkehr mehr am alten Standort am Josef-Holaubek-Platz 1, teilte die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung mit.

ORF

Für Wienerinnen und Wiener, die einen neuen Führerschein brauchen, heißt es daher: Ausweichen. Entweder auf ein anderes Bundesland oder auf einen anderen Tag. Davon betroffen sind zirka 300 Leute, denn pro Tag werden alleine 150 Führerschein-Duplikate beantragt. Jährlich stellt das Verkehrsamt rund 60.000 neue Führerscheine aus.

2.500 Quadratmeter an neuem Standort

In der Dietrichgasse bezieht die Behörde mehr als 2.500 Quadratmeter, teilte die CA Immo als Vermieterin des dort ansässigen Gebäudekomplexes „Quartier Lände 3“ mit. Unter diesem Namen entwickelt die CA Immo seit 2010 den Standort der ehemaligen Siemens-Gründe im Bezirk Landstraße zu einem neuen Stadtquartier mit Büros und Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Donaukanal

CA Immo

Ein Teil des circa 55.000 Quadratmeter großen Bürobestandsgebäudes an der Dietrichgasse/Haidingergasse dient derzeit außerdem noch als Post-Standort. Dieser wird aber mit Ende 2017 obsolet, wenn die Post in das neue, derzeit in Bau befindliche Headquarter am Rochusmarkt zieht.

Die Suche nach Nachmietern ist bereits im Gange. So wird die Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ab Jänner 2018 für rund zwei Jahre 9.800 Quadratmeter Bürofläche dort belegen, hieß es in der Aussendung.