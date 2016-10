Explosive Chemikalie: Wohnhaus evakuiert

Ein Wohnhaus in Favoriten ist am Mittwochabend vollständig evakuiert worden. Grund dafür war eine explosive Chemikalie - ein Bewohner hatte versucht, diese zu verschlucken. Er kontaminierte dabei das Stiegenhaus.

Der Mann verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Er dürfte laut Wiener Berufsfeuerwehr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Selbstmord begangen haben - darauf deutet auch ein Abschiedsbrief hin, den die Einsatzkräfte in seiner Wohnung in der Wendstattgasse in Favoriten gefunden haben.

„Er hat eine Substanz geschluckt, die nicht nur toxisch, sondern - wenn sie in fester Form vorliegt - auch hoch explosiv ist“, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber Radio Wien. Beim Abtransport durch die Rettung musste sich der Mann mehrfach übergeben „daher wurde der Stoff wieder freigesetzt und das Stiegenhaus und der Lift kontaminiert“, so der Sprecher. Bei der Chemikalie handelte es sich um einen so genannten „handhabungsunsicheren“ Stoff, der bei Stößen oder Erschütterungen explodieren kann.

60 Personen evakuiert und dekontaminiert

Daher waren sowohl Feuerwehr als auch Rettung im Einsatz, die gegen 18 Uhr rund 60 Personen aus dem Wohnhaus evakuierten und diese sukzessive ins Freie brachten. „Im Freien wurden die Personen umgehend dekontaminiert - vor allem die Schuhe“, berichtete der Sprecher. Im Stiegenhaus und Lift fand die Feuerwehr die Substanz nur in geringen Spuren und beseitigte diese. Die Bewohner wurden vorübergehend im Katastrophenzug der Berufsrettung sowie in zwei Bussen der Wiener Linien untergebracht.

14 Personen wurden laut Rettung zur Dekontamination ins Hygienezentrum der Stadt Wien gebracht. In der Wohnung des Mannes fand die Feuerwehr noch „geringste Mengen“ mehrerer Substanzen - aufgrund der kleinen Quantität wurden diese aber als nicht mehr gefährlich eingestuft. Das Stiegenhaus konnte um 22.30 Uhr wieder freigegeben werden und die Bewohner in das Gebäude zurückkehren.