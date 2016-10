Rechnungshof sind KAV-Gagen zu hoch

Der aktuelle Rohbericht des Rechnungshofes erhebt schwere Vorwürfe am Krankenanstaltenverbund (KAV). So sollen etwa die Gagen der Vorstandsmitglieder weit über dem Durchschnitt liegen. Das berichtet die Gratiszeitung „Heute“.

Der dreiköpfige Vorstand habe zwar weniger Verantwortung als vergleichbare Manager in Unternehmen mit Bundesbeteiligung, dafür aber eine höhere Gage, wie der Rechnungshof feststellt. In dem Artikel heißt es weiter, „das Durchschnittseinkommen lag deutlich über dem branchenübergreifenden Durchschnitt von rund 208.000,- Euro“.

Generaldirektor Udo Janßen verdient dem Vernehmen nach mehr als 24.000,- Euro monatlich. Janßen habe zwar seine Zuständigkeit für sämtliche Schlüsselbereiche im KAV an seine Vorstandskollegen delegiert, mit ihnen aber keine Zielvorgaben moniert.

48 Millionen Euro für externe Berater

Die Ausgaben für externe Berater stiegen von 2012 bis 2015 um 197 Prozent. In dieser Zeit wurden mehr als 48 Millionen Euro dafür ausgegeben - Nutzen nicht immer nachvollziehbar. Vor Beauftragung von externen Beratungsdienstleistungen sollen keine nachvollziehbaren Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt worden sein. Seit Jahren werde zudem ein neues „internes Kontrollsystem“ diskutiert. Die Umsetzung ist offen weil der Vorstand keine Entscheidung traf.

Von 2012 bis 2016 leiteten fünf verschiedene Personen interimistisch den Bereich Personal. Eine langfristige Personalstrategie für die 29.000 Beschäftigten fand der Rechnungshof nicht, dafür Mitarbeiter, die zwar versetzt wurden, aber ein halbes Jahr nicht wussten, welche neuen Funktionen sie erhalten.

Unklar, wer große Bauprojekte organisiert

Im Rohbericht heißt es weiters: "...dass für große Bauprojekte derzeit nicht ersichtlich war, wer für diese die Projektorganisation übernahm", obwohl ... weitere Investitionen geplant waren." Damit gewinnt der Vorwurf der Kostenexplosion beim Krankenhaus Nord an zusätzlicher Brisanz - was derzeit ohnedies auch vom Rechnungshof unter die Lupe genommen wird - mehr dazu in KH Nord wird Fall für Rechnungshof.

