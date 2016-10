Adventmarkt: Erstmals Eislaufen vorm Rathaus

Wiens größter Christkindlmarkt am Rathausplatz wartet heuer mit neuem Namen und Konzept auf: Aus dem „Adventzauber“ wird der „Weihnachtstraum“. Teil der Neuaufstellung: Im Rathauspark kann man erstmals Eislaufen.

Am 11. November startet der „Weihnachtstraum“ vorm Rathausplatz heuer. Die Wirtschaftsagentur - diese ist für die bisher als Adventzauber bekannte Christkindlmarkt-Umrahmung verantwortlich - hätte „nach 30 erfolgreichen Jahren“ einen Relaunch gewünscht und die Stadt Wien Marketing mit diesem beauftragt, sagte Barbara Forsthuber, Geschäftsführerin der Stadt Wien Marketing, auf APA-Nachfrage: „Nachdem es ein neues Konzept ist, ist alles neu - und so auch der Titel.“

APA/Herbert Pfarrhofer

4.500 Quadratmeter große Eisfläche

Größte Neuerung des jetzt „Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt“ getauften Adventmarkt-Rahmenprogramms ist eine 4.500 Quadratmeter großen Eislauffläche im Rathauspark, wo Freizeitsportler täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr zu Weihnachtsmusik ihre Kreise ziehen können. Für Eislauf-Anfänger steht überdies ein eigenes, 550 Quadratmeter großes Areal zur Verfügung. Dieses verwandelt sich abends in Eisstockbahnen.

Auch für die Ausrüstung ist gesorgt: Es wird einen Schlittschuh- und Helmverleih geben. Ein ähnliches Konzept verfolgt schon der Eistraum - mehr dazu in 650.000 Besucher beim 21. Eistraum.

Märchenwelt für kleine Besucher

Neu ist ebenfalls eine Märchenwelt, die vor allem für die kleinen Christkindlmarktbesucher gedacht ist. Dort wird es einen „Blauen Wald“ geben, eine riesige, strahlende Weihnachtskugel oder einen Eispalast. Ein historisches Ringelspiel und ein Rentierzug auf Schienen laden zum Mitfahren ein. Brauchtümlicher sind da schon eine Krippe mit lebensgroßen Figuren und ein Adventkranz. Die Dekorationselemente in Rathauspark werden jedenfalls nicht mehr an den vorangegangene Saisonen erinnern, sondern neu sein.

Auch in der Volkshalle gibt es Kinderunterhaltung. Die kleinen Besucher können dort heuer Lebkuchen verzieren oder ihre Wunschzettel ans Christkind verfassen.

APA/Herbert Pfarrhofer

151 Hütten mit Essen, Trinken und Waren

Bewährtes finden die Besucher hingegen auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz selbst. Dieser wird weiterhin vom Verein zur Förderung des Marktgewerbes organisiert. Heuer werden in 151 Hütten Waren, Speis und Trank feilgeboten. Es wird auch viele neue Anbieter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kunsthandwerk geben. Vor dem Rathaus wird wieder ein mächtiger, festlich beleuchteter Christbaum in die Höhe ragen.

Dabei handelt es sich dieses Mal um ein Heimspiel: Die auserwählte Fichte - sie ist rund 130 Jahre alt und 27 Meter hoch - stammt aus den stadteigenen Quellschutzwäldern im Schneeberggebiet/Rax. Sie wird kommenden Mittwoch geliefert und aufgestellt. In den Tagen darauf wird der Baum noch verschönert und mit LED-Lämpchen geschmückt. Die Beleuchtung - offiziell Illuminierung genannt - wird schließlich im Rahmen eines Festakts eingeschaltet. Dies geschieht am Samstag, dem 12. November, um 17.30 Uhr. Sie wird von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) vorgenommen.

