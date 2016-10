Wiener Tourismus profitiert von Herbstferien

Die kommende Woche haben die meisten Schüler frei - auch bei unseren deutschen Nachbarn in Bayern und Baden-Württemberg sind Herbstferien. Wiens Tourismus würde laut der Hoteliersvereinigung stark davon profitieren.

Die Hotels in Wien sind weit über 80 Prozent ausgelastet. Eine sehr gute Zahl, sagt Michaela Reitterer von der Hoteliersvereinigung. „Es wirken sich nicht nur die deutschen Herbstferien aus, sondern wahrscheinlich auch die österreichischen. Es gibt ja in den Bundesländern schon mitunter schulautonomen Wochen. Und das dürfte sich alles in allem, sehr gut auswirken, weil wir sehr gut gebucht sind.“

APA / Roland Schlager

Alle Hotel-Kategorien profitieren

Wien würde auch einen Vorteil haben, da einige Mittelstrecken-Destinationen wie Tunesien oder Ägypten wegen der Angst vor Terroranschlägen für viele Touristen wegfallen. „Da ist es eine Gelegenheit, sich wieder einmal die Hauptstadt anzuschauen“, so Reitterer.

Von den Herbstferien würden laut der Hoteliersvereinigungs-Präsidentin alle Kategorien gleichermaßen profiteren. „Ich glaube, es geht in Wien allen Kategorien ganz gut.“ Der nächste Besucherandrang wird für die Vorweihnachtszeit erwartet, so Reitterer.

