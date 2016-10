Bis zu 1.300 Katzen bei Weltausstellung in Wien

Dieses Wochenende werden die Augen von Katzenliebhabern auf Wien gerichtet sein: In der Marx-Halle findet die World Cat Show statt, bei der es rund 1.300 schöne Katzen zu sehen gibt und die Weltsieger 2016 gekürt werden.

Exemplare seltener Rassen werden bei der Schau erwartet. „Es werden zehnmal so viele Rassekatzen wie bei einer normaler Ausstellung zu sehen sein“, sagte Maria Hofstätter, Mitglied des Ausstellungskomitees. Die World-Show der Weltkatzenorganisation FIFe (Federation Internationale Feline) wird jedes Jahr in einem anderen Land ausgetragen. Im Vorjahr fand sie im schwedischen Malmö statt, heuer ist Österreich an der Reihe.

Ausstellungshinweis World Cat Show, 29. und 30. Oktober, Marx-Halle in Wien, geöffnet jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Pensionisten, Schüler und Familien gibt es Ermäßigungen.

Anmeldungen aus der ganzen Welt

Die Katzen - und ihre Züchter - reisen aus der ganzen Welt an. So gibt es beispielsweise Anmeldungen aus Brasilien, Spanien, Großbritannien, Ukraine, Russland oder Estland. Zu sehen sind Vertreter fast aller Rassen, die größten Gruppen sind Main Coon und Norwegische Waldkatzen. Auch Exemplare wenig bekannter Rassen wie American Curl Langhaar, Cornish Rex und Kurilien Bobtail Langhaar wurden angekündigt.

Klub der Katzenfreunde Österreichs

Laut Informationen des Klubs der Katzenfreunde Österreichs ist es eine traditionsreiche Veranstaltung. So fand im Jahr 1871 die erste internationale Katzenausstellung im Crystal Palace in London statt. Ein für Besucher interessanter Programmpunkt ist für Samstagvormittag vorgesehen: Dann werden die Katzen auf einer Bühne den Richtern präsentiert. Die Weltsieger in 26 verschiedenen Kategorien werden schließlich am Sonntag gekürt.

Links: