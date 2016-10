Drogenhändler mit 2,7 Kilo Cannabis verhaftet

Die Polizei hat in Wien-Ottakring einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 25-Jährige hat mittlerweile gestanden, 2,7 Kilogramm Cannabis erworben und weiterverkauft zu haben, berichtete die Wiener Polizei.

Der Verdächtige soll von einem vorgeblich Unbekannten das Cannabis erworben und an szenebekannten Umschlagplätzen gewinnbringend verkauft haben, so die Polizei in einer Aussendung. Für den Verdächtigen klickten nach einem Deal in seiner Wohnung in der Römergasse die Handschellen.

Cannabisharz in Schließfach beschlagnahmt

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien-Außenstelle West konnten dort neben 30 Gramm Marihuana fünf Smartphones, drei Laptops, diverse Parfums und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicherstellen. Bei den Gegenständen handelt es sich um Diebesgut, das der 25-Jährige angekauft und nach Algerien schaffen wollte. Der Mann befindet sich in U-Haft.

LPD Wien

Zu einer weiteren Anzeige gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler ist es am Freitag am Schottenring gekommen. Bei einer Personenkontrolle wurden laut Polizeiangaben mehrere Stangen Cannabisharz bei einem 18-Jährigen sichergestellt. Weitere Stangen und ein Messer konnten in einem Schließfach am Bahnhof Floridsdorf beschlagnahmt werden. Der 18-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.