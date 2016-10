Postfilialen-Schließung: Proteste in Hietzing

In Wien gibt es immer weniger Postämter. In den vergangenen sieben Jahren wurden 15 Filialen geschlossen, 96 gibt es noch. In Hietzing dürfte allerdings bald die nächste Filiale schließen. Gegen diese Pläne formiert sich nun Widerstand.

Und bald ist wieder eine Post-Filiale weg. Künftig soll es in der Hietzinger Hauptstraße 80 kein Postamt mehr geben. Das sorgt bei Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) für großen Unmut, denn bereits 2013 hatte man sich gegen die Schließung eingesetzt - mehr dazu in Anrainer fürchten Aus für Postfilialen.

Partner soll Postamt ersetzen

„Ich finde es bemerkenswert, dass eine Postfiliale, die wir gerade vor zwei Jahren vor der Schließung gerettet haben mit den Bürgerinnen und Bürgern, erneut zur Schließung gemeldet wird. Obwohl uns die Post versichert hat, dass die Filiale offen bleibt“, so Kobald im Radio-Wien-Interview.

Statt der Filiale soll es einen Post-Partner geben. Dieser wird jedoch jetzt erst gesucht. Für die Bezirksvorsteherin keine ideale Lösung. Denn bei einer Geschäftsschließung würde automatisch auch die Poststelle wegfallen. Das hätte etwa die Zielpunkt-Pleite gezeigt, von der ebenfalls einige Post-Partner-Standorte betroffen waren - mehr dazu in Fehlende Postpartner durch Zielpunkt-Insolvenz. Aktuell gibt es in Wien 26 Post-Partner.

Links: