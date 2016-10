Polizisten bei illegaler Rave-Party attackiert

Eine illegale Party mit rund 600 Teilnehmern hat die Polizei in der Nacht aufgelöst. Einige der Feiernden wollten nicht freiwillig gehen, sie haben sich in der Fabrikshalle verbarrikadiert und sechs Polizisten verletzt.

Zu einem Großeinsatz der Polizei mit dutzenden Beamten ist es in der Nacht auf Sonntag bei der Räumung einer illegalen Rave-Party im leer stehenden ehemaligen Steyr-Fabriksgebäude in der Haidestraße in Simmering gekommen. Als die Exekutive die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen für aufgelöst erklärte, gingen Party-Besucher auf die Beamten los, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Ungeeigneter Veranstaltungsort

Rund 400 Raver feierten im Inneren der improvisierten Veranstaltungsstätte in der Haidestraße, 200 weitere hielten sich draußen auf bzw. warteten auf den Einlass, als die von einem Anrainer alarmierte Polizei um 1.15 Uhr eintraf. Aufgrund der fehlenden Betriebssicherheit wurde der Permanenzingenieur der Stadt Wien eingeschaltet, in weiterer Folge vom Magistrat die Einstellung der Veranstaltung wegen Gefahr im Verzug verfügt.

„Diese Party war nicht genehmigt, denn der Veranstaltungsort war absolut ungeeignet für derart viele Menschen. Es war finster, es war verwinkelt mit großem Verletzugsrisiko und dem Risiko einer Panik“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien.

Polizisten mit ätzender Flüssigkeit verletzt

Als die Polizei versuchte, die Raver zum Heimgehen zu bewegen, reagierte ein Teil der Menge aggressiv. Einige Party-Besucher verbarrikadierten den Ausgang, sodass hunderte Besucher in dem weitgehend nicht beleuchteten und verwinkelten Kellerbereich der Fabrik vorübergehend eingeschlossen waren, erst durch den Seiteneingang gelangen Beamte der WEGA in den Keller.

Polizisten wurden mit Glasflaschen, Steinen und einem Feuerlöscher beworfen. „Die Beamten hatten zu diesem Zeitpunkt keine Schutzbekleidung an, weil es bei solchen Einsätzen normalerweise nicht notwendig ist“, so Eidenberger. Vier Beamte wurden durch eine ätzende Flüssigkeit im Gesichtsbereich verletzt, zwei weitere Beamte bei der anschließenden Räumung.

„Die Polizei musste schließlich Pfefferspray gegen einige der sehr aggressiven Partygäste einsetzen“, sagte Eidenberger. Im Zuge der Auflösung der Veranstaltung wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Einige weitere mutmaßliche Täter konnten unerkannt in der Menschenmenge untertauchen. Bei einem Festgenommenen wurden Suchtmittel sichergestellt, auch in der Fabrik selbst wurden Drogen-Päckchen gefunden. Auch gegen die Organisatoren der Rave-Party wurden Ermittlungen aufgenommen.