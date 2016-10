Rothaarige vor der Kamera

In Schottland und Irland hat es beinahe jeder Zehnte, in Österreich hingegen nur knapp zwei Prozent: rote Haare. Fotograf Helmut Mitter legte für seine neue Wiener Ausstellung „Rot“ den Fokus auf die sogenannten „Redheads“.

Vor fünf Jahren begann Helmut Mitter rothaarige Menschen auf der ganzen Welt zu porträtieren und sie mit der Kamera zu begleiten. Es war vermutlich eine lange Suche - aber der Wiener Fotograf schaffte es unter anderem via Zeitungsannoncen, viele Rothaarigen zu finden. Die Motivation hinter diesem Projekt fand der Fotograf vor allem durch seine Familie.

Ausstellungshinweis: „Rot“ von Helmut Mitter, Eröffnung am 8. November um 19.30 in der Galerie am Park, Liniengasse 2, 1060 Wien. Zu sehen von 9. bis 19. November.

Fotosession in Holland

„Er hat mich und meinen Mama einfach mal fotografiert und ist auf die Idee gekommen weitere Rothaarige zu fotografieren - und das hat er dann gemacht“, erzählt Mitters Tochter im ORF-Interview. Die meisten seiner Models fand Mitter jedoch in Holland. Jedes Jahr im September ist Menschen mit rotem Haar in der Stadt Breda ein eigener Tag gewidmet.

„Extrem unterschiedliche Rothaarige"

„Wenn man sich halt mit den Rothaarigen beschäftigt, dann entwickelt man da irgendwie ein gewisses Sensorium dafür. Und da bin ich eben draufgekommen, dass es einen so genannten Rothaarigen-Tag in Holland gibt. Und da haben wir uns zusammengepackt, mit Studiolicht und allem Drum und Dran, haben uns dort aufgebaut und insgesamt 89 Leute fotografiert“, so Fotograf Helmut Mitter.

Mehr zum Thema: Gene sind für die Haarfarbe verantwortlich. Überwiegt das Pigment Phäomelanin, so wird die Haarpracht rot oder rotblond. Rothaarige haben ein anderes Schmerzempfinden und weniger Haare als andere, dafür sind ihre Haare viel dicker und werden später grau.

„Es gibt äußerst interessante und extrem unterschiedliche Rothaarige. Sie über Jahre hinweg zu fotografieren und dabei Einblicke in ihr Leben als Rothaarige zu erhalten, hat sich als sehr spannendes Projekt erwiesen“, so Mitter.

Der in Wien geborene Fotograf schloss 1989 seine Ausbildung an der „Graphischen“ und 1991 den Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Von 1989 bis 1994 war Mitter als selbständiger Fotograf tätig. Seit 2009 unterrichtet zusätzlich an der Prager Photoschule, der „Graphischen“ in Wien und der FH in St. Pölten.

Helmut Mitter

Thema Kunst und Fotografie „noch ausbaufähig“

Sein Projekt wurde von einer Jury von „eyes on“ in das Programm des „Monats der Fotografie Wien 2016“ aufgenommen. Das Festival, das noch bis 30. November in Wien stattfindet, sei laut Mitter eine wunderbare Möglichkeit, den Stellenwert der Fotografie gebührend ins Scheinwerferlicht zu setzen - mehr dazu in „Eyes on“: Start zum Monat der Fotografie.

Fotoausstellung „Rot" von Helmut Mitter

„Das Thema Kunst und Fotografie ist sicher noch ausbaufähig - speziell in Wien. Aber es gibt gute Ansätze“, so Mitter. Im Rahmen dieses Festivals, findet man neben diesen „roten Models“ bis Ende November noch viele weitere fotogene Hingucker.

