Christbaum am Rathausplatz wird aufgestellt

Heute wird auf dem Wiener Rathausplatz der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die 27 Meter hohe Fichte kommt aus dem stadteigenen Quellschutzwäldern im Rax-Schneeberg-Gebiet.

Die auserwählte Fichte - sie ist rund 130 Jahre alt und 27 Meter hoch - wird am Vormittag geliefert und dann von Autokränen aufgestellt. In den Tagen darauf wird der Baum noch verschönert und mit LED-Lämpchen geschmückt. Die Beleuchtung - offiziell Illuminierung genannt - wird schließlich im Rahmen eines Festakts am 12. November eingeschaltet. Um 17.30 Uhr wird Bürgermeister Michael Häupl den Schalter drücken.

Heuer „Weihnachtstraum“ am Rathausplatz

Schon einen Tag vor der Illuminierung startet am 11. November der größte Christkindlmarkt der Stadt am Rathausplatz. Er wartet heuer mit neuem Rundum-Konzept und neuem Namen auf: Aus dem „Adventzauber“ wird der „Weihnachtstraum“, wie die Stadt Wien Marketing mitteilte. Die auffälligste Neuerung sind Eislaufflächen, die im Rathauspark errichtet werden - mehr dazu in Rathausplatz: Erstmals Eislaufen bei Adventmarkt.

Bewährtes finden die Besucher hingegen auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz selbst. Dieser wird weiterhin vom Verein zur Förderung des Marktgewerbes organisiert. Heuer werden an 151 Hütten Waren, Speis und Trank feilgeboten. Es wird auch viele neue Anbieter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kunsthandwerk geben.