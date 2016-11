100 Cannabis-Pflanzen in Wohnung

Nach einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann Gegenstände aus einem Fenster geworfen hatte, sind in einer Wohnung in Favoriten 100 Cannabis-Pflanzen gefunden worden. Der 44-Jährige wurde angezeigt.

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 18.15 Uhr alarmiert. Ein Mann hatte offenbar Gegenstände aus einer Wohnung in der Troststraße auf die Straße geworfen. Der 44-Jährige wurde in der Wohnung angetroffen, laut Polizei machte er einen verwirrten Eindruck. In der Wohnung wurden kurz darauf hundert Cannabis-Pflanzen sichergestellt.

LPD Wien

Anzeige nach Suchtmittelgesetz

Laut Polizei wies die Pflanzenzucht einen Blütenstand von mehreren Kilogramm auf. In einer Plastikbox wurden bereits abgeerntete 0,8 Kilogramm Cannabis gefunden. Bei der Vernehmung meinte der 44-Jährige, die Pflanzen nur zum Eigenkonsum angebaut zu haben. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt.