Badeschiff wird zu Eisstockbahn

Eisstockschießen wird in Wien immer beliebter, das Badeschiff am Donaukanal folgt diesem Trend. Der Pool beim Badeschiff bleibt deshalb auch im Winter mit Wasser gefüllt. Statt Schwimmbahnen entstehen aber Eisstockbahnen.

„Wir wollten das schon länger machen. Die Eisstockbahnen am Festland sind gut ausgelastet gewesen, die sind sehr gut angekommen. Die Idee, die Bahnen hier mitten am Donaukanal umzusetzen, das trauen wir uns jetzt. Und ich bin mir sicher, dass das auch spektakulär wird“, meinte Co-Organisator Michael Scheiber gegenüber „Wien heute“ zur Premiere der Bahn auf dem Badeschiff.

Zwei Bahnen werden angeboten, seit dieser Woche laufen die Umbauarbeiten. Gruppen von acht bis 30 Personen können online ihre Bahn reservieren. 45 Euro wird eine halbe Stunde kosten. Die Eisstöcke und Dauben sind im Preis inkludiert.

Spiel für alle Altersgruppen

Die Veranstalter versuchen möglichst alle Eisstock-Begeisterten anzusprechen. „Wir haben aus der Erfahrung der letzten Jahren gelernt, dass das hier ein sehr, sehr breites Publikum - also von 16 bis 80 - anspricht. Es haben auch zwei Gruppen, eine von Studenten neben einer Gruppe von Pensionisten gespielt“, so Scheiber über die Erfahrungen mit den Bahnen außerhalb des Schiffs.

TV-Hinweis: „Wien heute“, 2.11.2016, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

Auch Anfänger sind willkommen. „Unser Eismeister, Thomas Schladming, der seit Jahren selber Eisstock spielt nimmt die Gäste in Empfang und erklärt ihnen die Regeln, betreut sie während dem Spiel und oben an Deck gibt es dann auch einen Punschstand“, so Scheiber. Die Eiszeit kann mit der Fertigstellung der Eisstockbahnen Ende der Woche beginnen.

Premiere für Feuerdorf

Neben dem Badeschiff gibt es am Donaukanal seit kurzem ein weiteres Ziel, das über die Wintermonate geöffnet hat. In einem „Feuerdorf“ stehen Grillhütten bereit, in denen die Gäste ihre Speisen selbst zubereiten - mehr dazu in Grillhütten sollen Donaukanal im Winter beleben (wien.ORF.at; 14.10.2016).

