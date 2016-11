Zwei Kunstmessen im Zeichen des Kaisers

Gleich zwei Kunstmessen öffnen heute bzw. am Freitag ihre Tore: Bei der Wikam stellen 43 Galeristen aus - von Prunkpokal bis Arnulf Rainer. Die Art&Antique lädt heuer anlässlich seines 100. Todestags u.a. zur „Kunsttour mit dem Kaiser“.

Den Anfang macht die vom Verband Österreichischer Antiquitäten-und Kunsthändler ausgerichtete Wikam: In den Innenstadt-Palais Ferstel und Niederösterreich machen es sich 43 Galeristen gemütlich und präsentieren eine wie üblich große Auswahl an Werken, die vom Prunkpokal des Kaisers (Kunsthandel & Antiquitäten Sonja Reisch) über Glasdesign (etwa bei der Glasgalerie Kuchlerhaus) bis zu Zeitgenössischem reichen. Ein kleiner Schwerpunkt ist Kaiser Franz Joseph I. gewidmet, dessen Todestag sich heuer zum 100. Mal jährt.

zurück von weiter

Postmoderne mit Arnulf Rainer oder Van Ray

In die Postmoderne entführt hingegen die AIC Gallery, die mit Arbeiten von Arnulf Rainer oder Markus Prachensky aufwarten kann, während die Galerie Kopriva eine Sonderschau zu Dietrich Thiel im Angebot hat. „Never let idiots ruin your day“ rät dem Betrachter hingegen eine gut gelaunte Mickey Mouse, die die Neue Kunst Gallery dank des Street-Artists Van Ray zur Aufmunterung anbietet.

Wikam - Wiener Internationale Kunst & Antiquitätenmesse 4. bis 13. November im Palais Ferstel (Strauchgasse 4, 1010 Wien) und Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien), täglich von 11 bis 19 Uhr

Ergänzend gibt es auch antike Teppiche, aufwendig gestaltetes Kunsthandwerk oder Präzisionsuhren. Die Themenschauen umfassen weiters Taschen der Jaff-Kurden aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Herbert Bieler) sowie die Druckgrafik in Wien um 1900 (Galerie 16), bei der man u.a. auf Arbeiten von Ludwig Henrich Jungnickel und Franz von Zülow trifft.

Art&Antique lädt zur Kunsttour mit dem Kaiser

Einen Tag später darf dann auch in der Hofburg zwischen Gemälden, Skulpturen und detailreich gefertigten Möbeln flaniert werden: Die Art&Antique findet bereits zum 48. Mal statt und lädt passend zum 1oo. Todestag zur „Kunsttour mit dem Kaiser“: So sind etwa Bilder aus der Zeit von Franz Joseph I. ebenso dabei (etwa Rudolf Ribarz’ „Tor im Belvedere“ beim Kunsthandel Giese & Schweiger) wie olympische Turnerinnen, die Wilhelm Kaufmann festgehalten hat (Kunsthandel Seitz).

Art&Antique 5. bis 13. November in der Hofburg (Heldenplatz, 1010 Wien), täglich von 11 bis 19 Uhr

Die Galerie Magnet hat weiters einen ersten Entwurf von Albin Egger-Lienz zu „Christi Auferstehung“ im Angebot und auf Hundertwassers „Der Akkord unter der Lupe“ trifft man bei der Galerie bei der Albertina. Ein pfundiges Stück ist Julius Klinger mit seinem „Nilpferd“ gelungen: Die handliche Holzskulptur des Tieres mit weit aufgerissenem Maul sorgt bei Patrick Kovacs Kunsthandel für animalische Züge.

zurück von weiter

Vom Loos-Tisch bis zum Ranftbecher

Mit einem aus Mahagoni gefertigten Salontisch von Adolf Loos (Galerie Susanne Bauer) ließe sich wiederum das eigene Zuhause aufwerten, während ein von Anton Kothgasser gestalteter Ranftbecher den Stephansdom zeigt (Galerie Kovacek). Zeitgenössisches gibt es von Hubert Scheibl (etwa „Ones“ bei Galerie 422) oder Heiner Meyer („Nervouse Kelly“ bei Galerie 2CforART) zu erwerben. Beide Messen laufen bis zum 13. November.

Links: