Erstes Ambulatorium für Kinder eröffnet

In der Leopoldstadt gibt es ab sofort das erste Kinder-Ambulatorium Wiens. Das Zentrum ist auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Dafür wird es den mehrfach angekündigten Kinder-Notarztwagen nicht geben.

Die ärztliche Versorgung von Kindern in Wien steht seit längerem in der Kritik. Die stundenlangen Wartezeiten in den Spitalsambulanzen vergangenen Winter haben nicht nur Eltern, sondern auch die Volksanwaltschaft auf den Plan gerufen: Diese prüft seither, ob die ärztliche Versorgung von Kindern in Wien ausreichend ist - mehr dazu in Wegen Grippewelle helfen Kinderärzte aus und Zu wenige Kinderärzte: Volksanwaltschaft prüft.

Am Wochenende bis Mittag geöffnet

Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) zeigt sich bemüht, die Versorgung auszubauen. Neben dem AKH gibt es nun auch im Kaiser-Franz-Josef-Spital einen Kindernotdienst, bei dem am Wochenende zusätzlich ein Kinderarzt ordiniert. Das Angebot werde gut und gerne angenommen, heißt es in einem Statement der WGKK. Alleine im AKH seien im Vorjahr 4.700 junge Patientinnen und Patienten behandelt worden. Das Kindermedizinische Zentrum Augarten ist nun der nächste Schritt. Das Ambulatorium hat auch am Wochenende zumindest bis Mittag geöffnet.

colourbox.de

Kinder-Notarztwagen kommt nicht

Zudem setzt die Kasse auf Primärversorgungszentren wie in Mariahilf - auch da mit Kinderarzt. Allerdings gibt es hier beim Ausbau Probleme - das Zentrum beim SMZ Ost verzögert sich seit Monaten immer wieder, auch aufgrund der unsicheren gestezlichen Lage - mehr dazu in Fehlendes Gesetz blockiert Primärversorgung. Erst am Mittwoch hat die Ärztekammer die Verhandlungen zum PHC-Gesetz einseitig für gescheitert erklärt.

Für die Krankenkasse ist damit dennoch eine ausreichende Versorgung gewährleistet, deshalb wird es den mehrfach angekündigten Notarztwagen für Kinder beim Ärztefunkdienst doch nicht geben. Generell sei nicht immer eine Behandlung durch einen Facharzt nötig, wie es in der Stellungnahme der WGKK heißt: „In vielen Fällen können auch Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, die unter anderem auch beim Ärztefunkdienst tätig sind, die Behandlung übernehmen.“

